Beneficios fiscales para el turismo: habrá rebajas de Ingresos Brutos y exenciones de hasta 75%

Los beneficios fiscales para el turismo en Entre Ríos contemplan una reducción del 20% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para diferentes actividades y exenciones en el Inmobiliario Urbano para establecimientos hoteleros. Según informó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), los incentivos pueden combinarse con otros regímenes vigentes.

Las medidas forman parte del paquete impulsado por el gobierno provincial para reducir costos y fortalecer la actividad turística. Además de los alivios impositivos, la estrategia incluye beneficios energéticos, líneas de financiamiento y estímulos destinados al turismo interno.

En el caso de Ingresos Brutos, ATER estableció mediante la Resolución 317/26 las actividades comprendidas y las alícuotas reducidas que regirán sobre los ingresos devengados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

Qué actividades tendrán una reducción del 20%

La medida alcanzará a servicios vinculados con alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, turismo aventura y actividades de apoyo turístico. También comprenderá la organización de convenciones y exposiciones, espectáculos artísticos y museos, entre otros rubros.

Durante la vigencia del beneficio, los contribuyentes alcanzados pagarán 20% menos de Ingresos Brutos por los ingresos correspondientes a esas actividades. Al confeccionar la declaración jurada mensual podrán seleccionar directamente en el sistema la alícuota reducida.

Una vez presentada la declaración, el beneficio será aplicado automáticamente, por lo que no será necesario realizar un trámite adicional ante el organismo tributario provincial.

Hoteles podrán acceder a exenciones de hasta el 50%

En paralelo, continúa vigente el régimen de exenciones del Impuesto Inmobiliario Urbano para establecimientos hoteleros habilitados. El beneficio comienza para aquellos que tengan al menos cuatro trabajadores registrados y aumenta según la cantidad de empleados.

La exención será del 30% para establecimientos con más de cuatro y hasta 15 trabajadores; llegará al 40% cuando tengan más de 15 y hasta 30 empleados; y alcanzará el 50% para aquellos que superen los 30 trabajadores registrados.

Estos porcentajes podrán complementarse, cuando corresponda, con un 15% de beneficio por Buen Pagador y otro 10% por Pago Anual. De esta manera, el alivio sobre el Impuesto Inmobiliario podrá alcanzar hasta el 75%.

ATER explicó cómo se implementarán las medidas

El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, sostuvo que las disposiciones buscaron acompañar al sector y facilitar el acceso a los incentivos.

“El gobernador Rogelio Frigerio definió medidas concretas para acompañar al turismo y reducir costos. Desde ATER estamos implementando estos beneficios tributarios para que se apliquen de manera simple y efectiva y lleguen a los contribuyentes”, señaló Korell.

Desde el organismo indicaron finalmente que los contribuyentes podrán consultar los alcances de las medidas y utilizar los canales de atención disponibles para obtener información sobre los regímenes tributarios vigentes.

Beneficios para el sector turístico.

ATER Página Web.