Alergias en primavera: aumentó la demanda de medicamentos y advierten sobre la automedicación

Las alergias en primavera comenzaron a generar un incremento en las consultas y en la demanda de medicamentos en farmacias de Paraná. Los cambios entre jornadas frías y temperaturas más elevadas favorecieron la aparición de síntomas respiratorios habituales para esta época del año.

Francisco Mateos, farmacéutico de Paraná, confirmó a Elonce que aumentó la búsqueda de productos para aliviar esos cuadros. "En estos días suele aumentar la demanda por el tema de la alergia y estos cambios de temperatura", explicó.

Francisco Mateos, farmacéutico (Elonce)

Entre los medicamentos más requeridos aparecen distintas presentaciones de antialérgicos. "La variedad es amplia: hay spray nasal, comprimidos y jarabes para los niños", detalló. También se solicitaron productos para aliviar la tos y la congestión, como jarabes y caramelos.

Recomiendan consultar antes de tomar medicamentos

Mateos señaló que la demanda se mantuvo en niveles similares a otros años, aunque advirtió que durante esta temporada pudo registrarse un incremento. "Calculo que este año ha aumentado un poco más por el tema de los fríos", sostuvo.

Entre los síntomas que los clientes manifestaron con mayor frecuencia mencionó mucosidad y tos, mientras que algunos cuadros también pueden presentar fiebre. Por ese motivo, insistió en la importancia de contar con una evaluación profesional y evitar recurrir directamente a medicamentos sin conocer el origen de los síntomas.

(Elonce)

"Lo ideal siempre es, frente a cualquier signo o síntoma, tratar de acudir a un médico o a una guardia para que pueda determinar cuál es la medicación que puede tomar", remarcó. Advirtió que incluso algunos productos de venta libre pueden ocultar síntomas de una enfermedad y dificultar su identificación.

En cuanto a los precios, el profesional indicó que los antialérgicos se ubicaron aproximadamente entre $5.000 y $10.000, dependiendo del producto y su presentación, como comprimidos o aerosoles nasales.