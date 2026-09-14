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Abrieron una convocatoria para cubrir cargos en la Oficina de Informática de Tribunales de Paraná

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a personas interesadas en participar del proceso destinado a cubrir dos cargos para la Oficina de Informática, con asiento en la ciudad de Paraná. El detalles de los perfiles y requisitos correspondientes.

14 de Septiembre de 2026
Poder Judicial de Entre Ríos
Poder Judicial de Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a personas interesadas en participar del proceso destinado a cubrir dos cargos para la Oficina de Informática, con asiento en la ciudad de Paraná. El detalles de los perfiles y requisitos correspondientes.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a personas interesadas en participar del proceso destinado a cubrir dos cargos para la Oficina de Informática, con asiento en la ciudad de Paraná.

 

A continuación, se detallan los perfiles y requisitos correspondientes:

 

Director Técnico – Jefatura del Área de Infraestructura, Tecnología y Seguridad Informática (interino).

 

Requisitos excluyentes:

- Título universitario en Ingeniería, Sistemas, Informática o carreras afines.

- Formación y experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en el área de Tecnologías de la Información (TI), con personal a cargo.

Inscripción: https://forms.gle/GgF5MC7jFFTxrwJ36

 

Oficial Superior de Segunda Técnico – Analista de Ciberseguridad (suplente).

 

Requisitos excluyentes:

- Formación académica y/o certificaciones con orientación específica en ciberseguridad.

- Experiencia laboral acreditable de cinco (5) años o más en puestos de similares características.

Inscripción: https://forms.gle/JL842CzgY26frZcS6

 

Quienes tengan interés y cumplan los requisitos establecidos deberán ingresar al correspondiente enlace de inscripción y completar el formulario habilitado a tal efecto.

 

La inscripción estará disponible desde el 15 de septiembre de 2026, a las 7, hasta el 30 de septiembre de 2026, a las 7.

 

A continuación, el detalle completo de cada uno de los perfiles, los que podrán ser consultados como información complementaria para quienes deseen participar de la convocatoria.

Temas:

Superior Tribunal de Justicia convocatoria Ciberseguridad informática
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