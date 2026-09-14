Santa Fe: buscan a un joven de 19 años que cayó al río Salado mientras pescaba

Una intensa búsqueda se desarrolla este lunes en Santa Fe para localizar a un joven de 19 años que desapareció en las aguas del río Salado mientras pescaba junto a un amigo. Buzos tácticos y efectivos policiales trabajan en el sector noroeste de la capital provincial.

El joven fue identificado como Leandro U. y se encontraba el domingo por la tarde a la altura de Circunvalación y Beruti. De acuerdo con la información policial, en determinado momento subió a una canoa que estaba en el lugar.

Según la reconstrucción preliminar, después de desatar una soga la embarcación comenzó a desplazarse impulsada por la corriente en dirección sur. Su acompañante terminó perdiéndolo de vista y dio aviso inmediatamente al sistema de emergencias 911.

La búsqueda comenzó el domingo

Tras recibir la alerta, agentes de la comisaría correspondiente a esa jurisdicción de Santa Fe iniciaron recorridas por la zona donde había sido visto por última vez. Posteriormente se incorporaron al procedimiento los buzos tácticos de la Unidad Regional I.

Las tareas continuaron durante varias horas del domingo y se extendieron hasta entrada la noche. Los equipos recorrieron distintos sectores de la costa y del cauce teniendo en cuenta la dirección que habría tomado la canoa.

Río Salado. Foto: Aire de Santa Fe.

Con las primeras luces de este lunes, los efectivos retomaron la búsqueda en el punto inicial y comenzaron a ampliar el área hacia el sur del río Salado, debido a que esa sería la dirección en la que la corriente habría desplazado al joven.

Buzos tácticos recorren el río Salado

Los trabajos se concentran tanto sobre el agua como en sectores próximos a las márgenes, mientras los investigadores intentan reconstruir con precisión el recorrido que pudo realizar la embarcación después de soltarse.

El río Salado atraviesa distintos sectores del oeste y noroeste de Santa Fe, por lo que el desplazamiento de la corriente obliga a extender progresivamente el radio de búsqueda conforme pasan las horas.

Hasta el momento no se informó oficialmente que el joven haya sido localizado. El procedimiento continúa este lunes con participación policial y de los equipos especializados, mientras familiares y allegados aguardan novedades sobre su paradero.