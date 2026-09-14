La represa Itaipú abrió una compuerta del vertedero tras las lluvias: cuál fue el motivo

La central hidroeléctrica Itaipú abrió una compuerta del vertedero durante la madrugada de este domingo para controlar el nivel del embalse, luego de las lluvias registradas en la cuenca de la represa. La operación comenzó a las 1.50 y generó una descarga de 1.735 metros cúbicos por segundo hacia el río Paraná.

La Itaipú Binacional informó que la apertura se realizó de manera programada sobre la canaleta izquierda del vertedero. La estructura permanecerá habilitada hasta que las condiciones hidrológicas permitan nuevamente su cierre.

(fuente Itaipu Binacional - Paraguay)

La medida respondió al aumento de los aportes provenientes de los ríos que desembocan directamente en el embalse. Las precipitaciones de los últimos días incrementaron el volumen de agua recibido por la central y obligaron a liberar el excedente para conservar su nivel operativo.

Por qué fue necesario abrir el vertedero

Itaipú es una central hidroeléctrica del tipo “a filo de agua”, lo que significa que dispone de una capacidad de almacenamiento relativamente limitada. Por esa característica, su funcionamiento depende en gran medida de los caudales que ingresan al embalse desde los cursos ubicados aguas arriba.

Cuando esos aportes superan la capacidad de regulación necesaria, la apertura del vertedero permite liberar el agua excedente y mantener el embalse dentro de los niveles previstos para su operación. La maniobra se efectuó mientras la central continuaba atendiendo las necesidades energéticas de Paraguay y Brasil.

(fuente Itaipu Binacional - Paraguay)

La entidad indicó que la evolución del río Paraná aguas abajo de la represa podía seguirse mediante su Boletín Hidrológico, disponible en el sitio oficial de Itaipú Binacional. Allí se publican los datos actualizados sobre los niveles y caudales registrados en los distintos puntos de monitoreo.

La tercera apertura durante 2026

La operación de este domingo constituyó la tercera apertura del vertedero de Itaipú durante 2026. Las anteriores se produjeron entre finales de junio y comienzos de julio, y posteriormente durante julio, también por condiciones hidrológicas que elevaron los aportes de agua al embalse.

El vertimiento adquiere relevancia para los territorios ubicados aguas abajo porque el volumen liberado ingresa directamente al río Paraná y comienza a desplazarse hacia el sur. Sin embargo, la apertura del vertedero no implica por sí misma la ocurrencia de una crecida extraordinaria en las zonas ribereñas.

(fuente Itaipu Binacional - Paraguay)

La evolución del nivel del río dependerá de distintos factores, como el caudal que ya transporta el Paraná, los aportes de sus afluentes y las precipitaciones que se registren en el conjunto de la cuenca. El efecto de la descarga tampoco será inmediato ni uniforme en todos los puntos del recorrido.

Qué puede ocurrir aguas abajo

El aumento del caudal generado por la operación se propagará aguas abajo y podrá variar de acuerdo con las condiciones hidrológicas que encuentre durante su desplazamiento. Por ese motivo, el comportamiento del río deberá evaluarse mediante los registros de las estaciones instaladas a lo largo de la cuenca.

El Paraná y sus principales afluentes ya atravesaban un período de importantes aportes hídricos. En ese contexto, los 1.735 metros cúbicos por segundo liberados por Itaipú incorporaron un volumen adicional al caudal que avanzaba hacia el sur.

(fuente Itaipu Binacional - Paraguay)

La evolución durante los próximos días estará condicionada principalmente por las lluvias y los ingresos de agua desde la cuenca superior. Si las precipitaciones disminuyen y bajan los aportes, el sistema podrá absorber progresivamente el vertimiento. Si continúan elevados, podrían registrarse nuevas variaciones ascendentes en distintos sectores aguas abajo de la represa.