Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamarán el derecho a votar su independencia

El Reino Unido afrontará este lunes una reunión política de fuerte contenido institucional: dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se encontrarán en Cardiff para firmar un memorando conjunto destinado a impulsar sus reclamos de independencia y exigir la posibilidad de convocar referendos en sus respectivos territorios.

La cita reunirá al jefe del Gobierno escocés y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), John Swinney; al dirigente de Plaid Cymru, Rhun Ap Lorwerth; y a Michelle O’Neill, referente de Sinn Féin en Irlanda del Norte. También está prevista la participación de Mary Lou McDonald, máxima dirigente de esa fuerza política en Irlanda.

Un punto importante es que los participantes acudirán en su condición de dirigentes partidarios y no como representantes oficiales de los gobiernos regionales. El objetivo será elaborar una posición coordinada sobre el futuro constitucional de los territorios que integran el Reino Unido.

Un acuerdo para reclamar consultas populares

El memorando buscará reforzar el pedido para que Escocia, Gales e Irlanda del Norte puedan decidir mediante consultas populares su relación futura con Londres. Los partidos también reclamarán mayores competencias para sus administraciones mientras avanza la discusión sobre una eventual separación.

En el caso de Gales, Ap Lorwerth viene planteando que Cardiff debería asumir atribuciones actualmente reservadas al Gobierno central, entre ellas las relacionadas con la policía y la Justicia. El dirigente sostiene que el proceso de descentralización debe avanzar y que cualquier definición sobre la independencia debe quedar finalmente en manos de los ciudadanos.

“Gales es una nación”, sostuvo el líder de Plaid Cymru al defender una mayor autonomía. Para el dirigente, la independencia aparece como el destino final de ese proceso, aunque remarcó que una decisión de semejante magnitud tendría que surgir de la voluntad popular.

Escocia vuelve a poner sobre la mesa la independencia

John Swinney también volvió a cuestionar la actual organización política del Reino Unido. En la previa del encuentro, afirmó que el esquema vigente no resulta sostenible y defendió la posibilidad de iniciar una nueva etapa institucional mediante la independencia.

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, expresó el dirigente escocés antes de la reunión.

Escocia ya celebró un referéndum sobre el tema en 2014, cuando la mayoría optó por continuar dentro del Reino Unido. Desde entonces, el SNP insiste con la posibilidad de realizar una nueva consulta, aunque el Gobierno británico mantiene su rechazo mientras considere que no existe un respaldo mayoritario suficiente.

Irlanda del Norte y el debate por una eventual reunificación

La participación de Sinn Féin agrega otro componente al encuentro debido a que la fuerza sostiene históricamente la reunificación de Irlanda. La cuestión tomó nuevamente protagonismo después de que el presidente estadounidense Donald Trump manifestara durante una visita a Dublín que le gustaría ver una Irlanda unida.

Las declaraciones generaron repercusiones políticas dentro del Reino Unido, aunque no modificaron por ahora la posición oficial de Londres. El Gobierno británico continúa rechazando la convocatoria de nuevas consultas independentistas en ausencia de lo que considera un respaldo social mayoritario.

La reunión de este lunes no implica que Escocia, Gales o Irlanda del Norte vayan a separarse de manera inmediata ni que los referendos hayan sido autorizados. El memorando tendrá principalmente un peso político: servirá para coordinar a tres fuerzas nacionalistas que intentarán aumentar la presión sobre Londres para abrir una nueva discusión sobre la estructura futura del Reino Unido.