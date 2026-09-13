 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Una foto de un concierto de Oasis en Argentina quedó entre las mejores del mundo

Una imagen tomada durante uno de los shows de Oasis en River, en noviembre de 2025, fue seleccionada como finalista de los Abbey Road Music Photography Awards 2026.

13 de Septiembre de 2026
La imagen fue capturada en River en 2025 durante el concierto de Oasis
La imagen fue capturada en River en 2025 durante el concierto de Oasis Foto: Joshua Halling

Una imagen tomada durante uno de los shows de Oasis en River, en noviembre de 2025, fue seleccionada como finalista de los Abbey Road Music Photography Awards 2026.

Una fotografía tomada durante uno de los recitales de Oasis en Argentina fue seleccionada entre las finalistas de los Abbey Road Music Photography Awards 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados de la fotografía musical.

 

La imagen fue capturada por el fotógrafo británico Joshua Halling durante uno de los conciertos que la banda ofreció en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, en noviembre de 2025, como parte de su gira de reunión Live ’25.

El fot&oacute;grafo brit&aacute;nico Joshua Halling
El fotógrafo británico Joshua Halling

La fotografía competirá en la categoría Music Moment of the Year, cuyo ganador será definido mediante el voto del público.

La particular foto del show de Oasis en River

 

La imagen tiene una particularidad: Liam y Noel Gallagher no aparecen en ella. En cambio, Halling centró su cámara en un joven con una remera blanca de Oasis que se encontraba entre la multitud disfrutando del recital.

El fotógrafo utilizó un lente de 300 milímetros desde uno de los sectores altos del Monumental. El resultado fue una imagen en la que el fanático aparece sonriente y nítido, mientras el resto del público queda desenfocado a su alrededor.

La organización de los premios describió la escena como la de un fan de Oasis capturado “en medio de una supernova”, una referencia a la energía y la intensidad que transmite la fotografía.

Halling explicó que permaneció durante unos 10 minutos en el mismo lugar hasta encontrar el instante y la composición que buscaba.

 

 

La fotografía fue seleccionada entre más de 24.500 imágenes provenientes de 42 países, que participaron de la quinta edición de los Abbey Road Music Photography Awards.

 

Los premios son impulsados por Abbey Road, el histórico estudio londinense, y buscan reconocer las mejores imágenes vinculadas con la música a nivel internacional.

 

La competencia contempla distintas categorías relacionadas con la fotografía musical, entre ellas shows en vivo, escenas underground, retratos, festivales y backstage.

Temas:

oasis mejor foto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso