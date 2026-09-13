Una foto de un concierto de Oasis en Argentina quedó entre las mejores del mundo

La imagen fue capturada en River en 2025 durante el concierto de Oasis

Una fotografía tomada durante uno de los recitales de Oasis en Argentina fue seleccionada entre las finalistas de los Abbey Road Music Photography Awards 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados de la fotografía musical.

La imagen fue capturada por el fotógrafo británico Joshua Halling durante uno de los conciertos que la banda ofreció en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires, en noviembre de 2025, como parte de su gira de reunión Live ’25.

El fotógrafo británico Joshua Halling

La fotografía competirá en la categoría Music Moment of the Year, cuyo ganador será definido mediante el voto del público.

La particular foto del show de Oasis en River

La imagen tiene una particularidad: Liam y Noel Gallagher no aparecen en ella. En cambio, Halling centró su cámara en un joven con una remera blanca de Oasis que se encontraba entre la multitud disfrutando del recital.

El fotógrafo utilizó un lente de 300 milímetros desde uno de los sectores altos del Monumental. El resultado fue una imagen en la que el fanático aparece sonriente y nítido, mientras el resto del público queda desenfocado a su alrededor.

La organización de los premios describió la escena como la de un fan de Oasis capturado “en medio de una supernova”, una referencia a la energía y la intensidad que transmite la fotografía.

Halling explicó que permaneció durante unos 10 minutos en el mismo lugar hasta encontrar el instante y la composición que buscaba.

La fotografía fue seleccionada entre más de 24.500 imágenes provenientes de 42 países, que participaron de la quinta edición de los Abbey Road Music Photography Awards.

Los premios son impulsados por Abbey Road, el histórico estudio londinense, y buscan reconocer las mejores imágenes vinculadas con la música a nivel internacional.

La competencia contempla distintas categorías relacionadas con la fotografía musical, entre ellas shows en vivo, escenas underground, retratos, festivales y backstage.