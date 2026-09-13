Quini 6: 24 apostadores ganaron más de $20 millones en el Siempre Sale y tres son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 15.250 millones de pesos.
En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 24 con cinco aciertos y tres son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 15.250 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 37-22-05-29-08-34. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $2.481.211.505.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-39-20-42-31-25. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.840.789.977.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-21-38-16-42-19. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $8.104.469.472.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 43-36-33-44-15-11. Hubo 24 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $20.886.795. Tres de ellos son de Entre Ríos. Los restantes se los repartieron en Buenos Aires (9), Córdoba (4), Santa Fe (3), Capital Federal (3), Río Negro (1) y Misiones (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1038 ganadores y cada uno percibirá $192.678,23.