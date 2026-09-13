Argentina ganó dos oros y sumó seis medallas en una gran jornada de los Juegos Suramericanos

Argentina vivió una jornada sobresaliente en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al conquistar dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce. El esgrimista Pascual Di Tella y la nadadora Macarena Ceballos fueron los grandes protagonistas al subir a lo más alto del podio.

Con estos resultados, la delegación albiceleste fortaleció su posición en el medallero y celebró un domingo cargado de actuaciones destacadas en esgrima, natación, gimnasia artística y aguas abiertas.

Di Tella logró el primer oro argentino

Pascual Di Tella se quedó con el título en sable individual masculino tras derrotar por 15-12 al venezolano Eliecer Romero, uno de los favoritos de la competencia y medallista panamericano.

El triunfo tuvo un sabor especial para el porteño, quien se tomó revancha de la final perdida ante el mismo rival en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.

“En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, señaló Di Tella. Además del oro, Argentina aseguró otro lugar en el podio gracias al bronce de Juan Bacha, eliminado justamente por su compatriota en semifinales.

Ceballos batió el récord y Barbeito completó el 1-2

La segunda medalla dorada llegó desde la natación. Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, estableciendo un nuevo récord suramericano.

Detrás de ella finalizó Martina Barbeito, que marcó 1:09.26 y obtuvo la primera medalla de plata para Argentina en esta edición de los Juegos.

Macarena Ceballos

El doble podio argentino confirmó el gran nivel del equipo nacional en la especialidad.

Tres bronces para completar una jornada histórica

La cosecha albiceleste se completó con otras tres preseas de bronce en distintas disciplinas.

Lucas Alba terminó tercero en los 800 metros libres, con un registro de 7:55.78, mientras que el equipo masculino de gimnasia artística también alcanzó el podio detrás de Brasil y Colombia.

Romina Imwinkelried

La primera medalla del día había llegado en las aguas abiertas, donde Romina Imwinkelried finalizó tercera en los 10 kilómetros disputados en el lago del Parque del Sur. La santafesina completó la prueba en 1:57:04,5, apenas 6,3 segundos por detrás de la brasileña Ana Cunha.

“Lo soñé mucho tiempo”, expresó Imwinkelried tras conseguir el bronce.

Una inauguración a puro color y música

Rosario dio comienzo oficial a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una impactante ceremonia inaugural frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde miles de personas disfrutaron de un espectáculo gratuito que combinó música en vivo, teatro, danza, tecnología y deporte.

La apertura marcó el inicio de dos semanas de competencia que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes participarán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el próximo 26 de septiembre.

Un espectáculo con identidad santafesina

La puesta en escena fue dirigida por Ariel del Mastro junto a Sebas Mazzoni, con arreglos musicales de Lito Vitale, y convocó a más de 100 artistas sobre el escenario, además de un equipo de alrededor de 400 personas entre bailarines, músicos, técnicos, coreógrafos, vestuaristas e iluminadores.

Ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Entre las figuras destacadas participaron Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín “Rada” Aristarán y la rosarina Mery San Dámaso.

El espectáculo recorrió distintos momentos de la historia argentina desde una mirada santafesina, con un relato protagonizado por un “caminante del tiempo” interpretado por Baglietto y una niña que simbolizó el futuro.