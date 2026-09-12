Ponzio tras la victoria de River sobre Atlético Tucumán: "Sufrimos, jugamos y logramos ganar"

El DT de River habló tras la victoria del equipo que dirige

River consiguió una agónica victoria por 2-1 frente a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura y sumó su tercer triunfo consecutivo. Tras el partido, Leonardo Ponzio valoró la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades y destacó el esfuerzo realizado durante los 90 minutos.

“En este estadio, con este club a veces se sufre y nosotros sufrimos, jugamos y logramos ganar”, sostuvo el entrenador del Millonario luego del encuentro disputado en Tucumán.

Ponzio explicó que River llegó al partido con una idea de juego definida y que pudo plasmarla en distintos momentos. “La realidad es que vinimos con una postura, jugamos a lo que queríamos, tuvimos situaciones de gol estando once contra once, también cuando el rival tuvo uno menos”, señaló.

El técnico también había advertido durante la semana sobre el potencial de Atlético Tucumán en las jugadas de pelota parada. En ese sentido, reconoció que el conjunto tucumano contaba con “grandes ejecutores” y que River sabía que el gol podía llegar por esa vía.

La intensidad que pretende Ponzio para River

Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue la intensidad que busca imprimirle al equipo, tanto con la pelota como a la hora de recuperar.

“La intensidad que uno quiere desde afuera es la de estar encima de la pelota, que jueguen, pero en los momentos en que no se puede, tratar de hacer un bloque defensivo donde te lleguen poco, como hoy”, explicó.

Ponzio admitió que sostener ese ritmo durante todo el encuentro resulta complejo, especialmente por el desgaste físico. También mencionó las condiciones del campo de juego, que pese a estar en buenas condiciones se volvió más pesado debido a la lluvia.

El técnico consideró además que es lógico que River atraviese momentos en los que ceda la posesión, debido al esfuerzo que demanda su propuesta. “Es normal que haya momentos en los que terminemos entregando la pelota al rival”, explicó.

En esa línea, remarcó la intención ofensiva que pretende mantener en su equipo y diferenció a River de otros conjuntos del fútbol argentino: “Hay pocos equipos que mantengan la intención de avasallar al rival”.

Las molestias de Andrada y Galván

Ponzio también se refirió a las modificaciones que debió realizar durante el encuentro. Tobías Andrada dejó el campo de juego debido a una “paralítica”, mientras que Tomás Galván tuvo que ser reemplazado por un “dolor en el tobillo”.

De todos modos, el entrenador llevó tranquilidad y aseguró que ninguna de las dos situaciones era motivo de preocupación.

La pelota parada, una preocupación para River

Otro de los puntos analizados por Ponzio fue la dificultad que River viene teniendo para defender las jugadas de pelota parada.

“Creo que en el fútbol mundial hay equipos que trabajan más la pelota parada y juegan a eso; los últimos tres rivales tienen un poderío de esa manera; es trabajo eso”, sostuvo.

El entrenador reconoció así uno de los aspectos que el equipo deberá seguir trabajando de cara a los próximos compromisos.

Ponzio ya piensa en la Fecha FIFA

Con River atravesando una buena racha y a la espera de un último partido antes de la pausa por la Fecha FIFA, Ponzio también anticipó cómo encarará el cuerpo técnico ese período.

“En la Fecha FIFA, esperemos llegar físicamente todos de la misma manera; todavía nos falta un partido, pero soy de los que piensan que, por ahí, tener un poco de frescura”, afirmó.

El entrenador consideró que el plantel también necesita descansar mentalmente después de una exigente seguidilla de partidos.

“Hay que liberar la cabeza de muchos; después del sábado contra Huracán lo analizaremos. No me vuelvo loco pensando en que hay que encerrar al equipo entrenando, porque lo hacen toda la semana”, explicó.

Y cerró con una definición sobre la importancia del descanso: “Creo que el ser humano necesita liberar y estar con sus familias”.