Cambio de tiempo: hasta cuándo seguirá el frío y cuándo subirán las temperaturas en Entre Ríos

Pronóstico del tiempo. El cambio de tiempo en Entre Ríos y el Litoral comenzará a consolidarse durante los primeros días de la próxima semana, cuando la masa de aire frío que provocó temperaturas atípicamente bajas empiece a retirarse. Después de un domingo todavía marcado por el ambiente invernal, desde el martes se prevé un ascenso térmico que se extenderá por buena parte del centro y norte de Argentina.

El pronóstico elaborado por la meteoróloga Cindy Fernández para Meteored anticipó que el frío intenso persistirá entre 48 y 72 horas más, aunque con diferencias importantes entre regiones. Durante el domingo, las temperaturas seguirán considerablemente por debajo de los valores habituales para septiembre en gran parte del territorio.

El fenómeno llegó después de dos fines de semana consecutivos caracterizados por irrupciones de aire muy frío. La última incluso provocó nevadas en San Luis, Córdoba, Mendoza y La Rioja, no solamente en áreas montañosas sino también en sectores de llanura y algunas capitales provinciales.

Cómo estará el tiempo este domingo

El domingo comenzará con heladas generalizadas en más de la mitad del país. Las condiciones más rigurosas se concentrarán en la Patagonia, donde las mínimas oscilarán entre los 4 y 10 grados bajo cero. En la región pampeana y Cuyo, los registros estarán entre -2 °C y -5 °C.

El noreste argentino presentará un panorama diferente, con temperaturas mínimas considerablemente más elevadas, estimadas entre 6 °C y 11 °C. Durante la tarde, incluso, el NEA podría aproximarse a los 20 °C por la progresiva influencia de aire más templado.

En el resto de la franja central, dentro de la cual se encuentra Entre Ríos, las máximas se ubicarán mayormente entre los 10 °C y 15 °C. Se tratará todavía de registros bajos para esta altura de septiembre, aunque las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una mejoría.

Mejoran las condiciones en la zona central

La presencia de altas presiones favorecerá durante el domingo una disminución de la nubosidad y una mayor presencia del sol en la zona central. Sin embargo, todavía podrían registrarse algunos fenómenos aislados.

Según el informe, permanecerá cierta inestabilidad con posibilidad de precipitaciones débiles en sectores de San Luis, Córdoba y Santa Fe. También podrían producirse lluvias en el oeste del NEA, mientras que la Patagonia continuará atravesada por condiciones más rigurosas.

Para Entre Ríos, el escenario regional indica que el frío seguirá siendo protagonista durante el domingo, pero la tendencia posterior será hacia una estabilización de las condiciones y un progresivo incremento de las temperaturas.

El lunes seguirá frío durante la mañana

El lunes funcionará como una jornada de transición. La mañana continuará fría en gran parte de la región central y sur de Argentina, con posibilidad de heladas en distintos sectores.

La principal modificación comenzará a advertirse durante la tarde, cuando el viento del norte empiece a impulsar aire más templado sobre las provincias centrales y septentrionales. Ese cambio en la circulación será determinante para el aumento térmico previsto durante los días siguientes.

Mientras tanto, las lluvias y nevadas continuarán concentradas principalmente sobre sectores de la Patagonia central y sur, donde permanecerán las condiciones más invernales.

Desde el martes cambia el panorama

El cambio más importante llegará a partir del martes. El viento norte, la presencia del sol y el desplazamiento de la masa de aire frío permitirán que buena parte del centro y norte argentino comience a dejar atrás las temperaturas excepcionalmente bajas.

Las máximas volverán a superar los 20 °C en Córdoba, Santa Fe y sectores de Cuyo, además del oeste bonaerense y el norte de la Patagonia. Desde allí hacia el norte también se esperan registros progresivamente más elevados.

El Litoral acompañará esa tendencia, por lo que Entre Ríos ingresará en una etapa de recuperación térmica después del marcado descenso registrado durante el fin de semana. El aumento se observará primero en las máximas y posteriormente también alcanzará a las temperaturas mínimas.

Hasta 25 grados hacia el final de la semana

La tendencia prevista para el resto de la semana muestra temperaturas en ascenso. Las mínimas comenzarán a recuperar valores más próximos a los normales para septiembre, reduciendo progresivamente la posibilidad de registros extremadamente bajos.

Durante las tardes, el ambiente pasará de fresco a agradable y posteriormente cálido. Hacia el final de la semana, las temperaturas podrían alcanzar los 25 °C en las provincias centrales, luego de varios días caracterizados por condiciones prácticamente invernales.

Entre Ríos y buena parte del Litoral quedarían comprendidos dentro de este escenario de recuperación térmica, acompañado por condiciones mayormente estables y una mayor presencia del sol.

Por qué no se esperan nuevos ingresos de aire frío

La estabilidad prevista estará relacionada con el establecimiento de un bloqueo de altas presiones. Según explicó Fernández, esta configuración atmosférica impedirá, al menos temporalmente, nuevos avances importantes de masas de aire frío.

Tampoco aparecen por el momento sistemas significativos de mal tiempo para la zona central durante el tramo posterior de la semana. Esto permitiría sostener jornadas mayormente estables mientras avanza la recuperación de las temperaturas.

De cumplirse la tendencia, la región central y el Litoral pasarán en pocos días de temperaturas propias del invierno a condiciones mucho más cercanas a la primavera.

Para Entre Ríos, el domingo todavía estará dominado por el frío, el lunes será una jornada de transición y desde el martes comenzará un aumento térmico que podría llevar las máximas hasta alrededor de 25 °C hacia finales de la próxima semana.