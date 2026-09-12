Aumento para jubilados de ANSES en octubre: la mínima superará los $435.000

Los jubilados de ANSES tendrán en octubre un nuevo aumento del 1,66%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con este ajuste, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51.

Aunque el INDEC informó una inflación mensual del 1,7%, para determinar la movilidad previsional se utiliza el índice con dos decimales. El registro preciso fue de 1,66%, porcentaje que se trasladará a los haberes del décimo mes del año.

A la jubilación mínima se sumará el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los beneficiarios de menores ingresos. De esta manera, quienes perciban la mínima y reciban el refuerzo completo alcanzarán un ingreso bruto de $505.748,51.

Cómo quedan los haberes de ANSES en octubre

La actualización alcanzará a todos los jubilados y pensionados incluidos en el régimen general de ANSES, independientemente del monto que perciban. También se trasladará a otras prestaciones que se ajustan mediante el mismo mecanismo de movilidad.

La jubilación máxima pasará a $2.932.174,85 brutos. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.598,81, mientras que con el bono completo alcanzará los $418.598,81.

Por su parte, la pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, se ubicará en $305.023,96. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el monto total bruto llegará a $375.023,96.

Qué pasará con el bono de $70.000

El bono extraordinario continuará sin modificaciones en octubre. Los jubilados que cobren hasta el haber mínimo recibirán los $70.000 completos, mientras que aquellos cuyos ingresos superen ese piso pero no alcancen los $505.748,51 percibirán un monto proporcional hasta completar esa suma.

Por ejemplo, un beneficiario cuyo haber previsional sea de $480.000 recibirá un refuerzo de $25.748,51, de manera que su ingreso total alcance el mismo tope establecido para quienes cobran la mínima más el bono.

El refuerzo permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024 y no se actualiza junto con la movilidad mensual. Por ese motivo, su peso relativo dentro de los ingresos previsionales continúa disminuyendo a medida que aumentan los haberes.

Cuándo cobrarán los jubilados en octubre

El calendario de ANSES para quienes cobran hasta un haber mínimo comenzará el 8 de octubre con los DNI terminados en 0. Continuará el 9 para la terminación 1; el 13 para el 2; el 14 para el 3; el 15 para el 4 y el 16 para el 5.

Los pagos seguirán el 19 de octubre para los documentos terminados en 6, el 20 para el 7, el 21 para el 8 y el 22 para el 9. En todos esos casos se aplicará el nuevo haber y, cuando corresponda, el bono extraordinario.

Para los jubilados y pensionados que cobren más de la mínima, el cronograma comenzará el 23 de octubre para los DNI terminados en 0 y 1. Luego cobrarán el 26 las terminaciones 2 y 3; el 27, 4 y 5; el 28, 6 y 7; y el 29 de octubre, 8 y 9.