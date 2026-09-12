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La Feria en tu Barrio de Paraná reunió a productores y vecinos con precios muy accesibles

La Cooperativa de Trabajo El Parque realizó este sábado una feria frente a la plaza Borges de Paraná. Hubo verduras recién cosechadas, flores y promociones como dos paquetes de espinaca o acelga por $1.500. La propuesta se extendió hasta las 14 horas.

12 de Septiembre de 2026
Feria en tu Barrio de Paraná reunió a productores y vecinos.
Feria en tu Barrio de Paraná reunió a productores y vecinos. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Cooperativa de Trabajo El Parque realizó este sábado una feria frente a la plaza Borges de Paraná. Hubo verduras recién cosechadas, flores y promociones como dos paquetes de espinaca o acelga por $1.500. La propuesta se extendió hasta las 14 horas.

La Feria en tu Barrio de Paraná se realizó este sábado con productos frescos y precios promocionales frente a la plaza Borges. Productores de la Cooperativa El Parque ofrecieron verduras de estación, hortalizas y flores en una feria que se extenderá hasta las 14.

 

(Elonce)
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Fabián Escalante, integrante de la cooperativa, explicó a Elonce que la propuesta se desarrolló de manera coordinada con la Municipalidad de Paraná. Aunque el inicio estaba previsto para las 9 horas, la demanda hizo que las ventas comenzaran alrededor una hora antes.

 

Entre las principales promociones aparecieron dos paquetes de espinaca por $1.500 y dos de acelga por el mismo valor. También ofrecieron dos paquetes de rúcula por $2.000 y diferentes variedades de lechuga —crespa, mantecosa y morada— a $2.000 el kilo. "Invitamos a la gente a que se acerque y aproveche esta oportunidad", expresó Escalante.

 

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Los precios de la feria

 

La feria contó además con tomate perita a $2.500, remolacha a $2.500, berenjena a $2.500 y verdeo a $1.000 el atado. Entre otros productos disponibles hubo pepino, perejil, puerro, repollo, coliflor, zapallos y ajo, además de flores como claveles y girasoles.

 

Uno de los vecinos compradores destacó especialmente la frescura de las verduras comercializadas directamente por los productores. "El color lo dice todo, evidencia la calidad", sostuvo durante el móvil de Elonce.

 

También señaló que los precios representan una oportunidad para quienes elaboran alimentos o necesitan adquirir mercadería en mayor cantidad. "Esto sirve para los emprendedores y algún revendedor que quiera aprovechar esta oportunidad", indicó.

 

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Recomiendan llevar bolsas reutilizables

 

Desde la cooperativa pidieron a los compradores concurrir con bolsas de tela, carritos o cajones. Escalante explicó que la recomendación busca disminuir la utilización de bolsas descartables y contribuir al cuidado ambiental durante la jornada.

 

Los clientes destacaron los valores y la calidad de los productos. Desde la organización remarcaron que las promociones son exclusivas de esta jornada y están sujetas a disponibilidad de la producción.

 

Feria en tu barrio “especial verdura argentina”

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