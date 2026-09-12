Volcó en la Ruta Provincial 37 tras una maniobra para esquivar un ciervo

Un automóvil despistó y terminó volcado durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 37, en cercanías de General Campos. El conductor manifestó a la Policía que perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar un ciervo que se habría cruzado sobre la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5.30, en la intersección de la ruta con un camino vecinal, aproximadamente a tres kilómetros de la Ruta Provincial Nº 22. Personal de la Comisaría General Campos acudió al lugar tras tomar conocimiento del hecho.

El vehículo involucrado fue un Renault 19 de color rojo que circulaba por la Ruta Provincial 37 en sentido desde General Campos hacia Federal. Por circunstancias que se intentaban establecer, salió de la calzada y terminó dentro de una alcantarilla.

El conductor dijo que intentó esquivar un ciervo

De acuerdo con lo expresado por el automovilista a los efectivos, un animal silvestre habría aparecido de manera repentina sobre la ruta y la maniobra realizada para evitar el impacto provocó la pérdida de control.

Como consecuencia, el Renault 19 despistó y volcó fuera de la calzada. La Policía dejó asentada la versión aportada por el conductor como parte de las actuaciones realizadas en el lugar.

Pese a las características del accidente sobre la Ruta Provincial 37, el hombre no presentaba lesiones visibles. Según la información policial, tampoco manifestó intención de recibir atención médica luego del vuelco.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes

Personal de la Comisaría General Campos trabajó en el sector y llevó adelante las diligencias habituales para este tipo de siniestros viales.

No se informó sobre la participación de otros vehículos ni sobre terceras personas afectadas por el episodio. Tampoco se reportaron consecuencias físicas para el conductor.

Las actuaciones quedaron registradas por la dependencia policial de General Campos, mientras se establecían las circunstancias precisas que derivaron en el despiste y posterior vuelco ocurrido sobre la Ruta Provincial 37.