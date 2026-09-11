Un futbolista se accidentó cuando se dirigía al entrenamiento tras haber sido comprado por 10 millones de dólares

El futbolista galés Sorba Thomas protagonizó un impresionante accidente de tránsito este viernes cuando se dirigía al entrenamiento del Hull City. Su camioneta terminó volcada sobre el techo en una calle residencial de Cottingham, Inglaterra, pero el jugador logró salir ileso.

El hecho ocurrió en Millhouse Wood Lane, en las inmediaciones del centro de entrenamiento del club. Por motivos que todavía no fueron informados oficialmente, el Land Rover Defender que conducía Thomas terminó completamente dado vuelta y sufrió importantes daños.

Las imágenes del vehículo generaron preocupación entre los hinchas del Hull City. Sin embargo, minutos después se conoció la noticia que llevó tranquilidad: Thomas no sufrió lesiones como consecuencia del accidente.

Los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar y la calle permaneció cerrada mientras se retiraba el vehículo y se realizaban las tareas correspondientes. Hasta el momento, no trascendieron las causas que provocaron el vuelco.

Quién es Sorba Thomas, el refuerzo del Hull City

Thomas, de 27 años, se incorporó recientemente al Hull City procedente del Stoke City. El club pagó alrededor de 10 millones de dólares por su incorporación, en una de las principales operaciones de su mercado de pases.

El extremo galés había tenido además un comienzo reciente en la Premier League. El último fin de semana disputó su primer partido en la máxima categoría inglesa con el Hull City, en el empate 0-0 frente al Aston Villa.

Ahora, tras el accidente, el cuerpo técnico deberá determinar si el futbolista se encuentra en condiciones de integrar la convocatoria para el próximo compromiso del equipo.

El Hull City tiene previsto enfrentarse este sábado al Chelsea en Stamford Bridge, por lo que la presencia de Thomas dependerá de su estado luego del impactante vuelco.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de los daños que sufrió su vehículo, la principal noticia para el futbolista y el club es que logró salir ileso y no presenta lesiones que, según la información difundida hasta el momento, le impidan continuar con su actividad.