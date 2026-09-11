"Hay que saber perder”: la crítica de un campeón español a la Selección argentina

“Hay que saber perder”, afirmó Fabián Ruiz al cuestionar a los jugadores argentinos por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026. El mediocampista español consideró que el enfrentamiento dejó un ejemplo inapropiado para los niños que siguen el fútbol.

Casi dos meses después del partido decisivo, los cruces entre futbolistas de España y Argentina continuaron provocando repercusiones. La pelea se produjo luego del triunfo español y terminó con golpes, expulsiones, suspensiones y multas.

“Es un momento que todos vieron y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder”, expresó Ruiz en una entrevista con The Athletic.

Fabián Ruiz lamentó lo ocurrido

El futbolista de la selección española reconoció que perder una final mundialista representó un momento difícil para cualquier equipo, pero cuestionó la reacción de algunos integrantes del conjunto albiceleste.

“A nadie le gusta perder, pero fue un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo”, sostuvo el mediocampista al referirse al tumulto ocurrido sobre el campo de juego.

“Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento que a nadie le gustó, pero espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables”, completó.

Las reacciones de los hinchas argentinos

Las declaraciones de Fabián Ruiz generaron numerosas respuestas de simpatizantes argentinos en las redes sociales. Varios usuarios rechazaron sus cuestionamientos y apuntaron contra la repercusión que tuvieron los festejos del seleccionado europeo.

“Debe ser terrible ganar un Mundial y pasar desapercibido. Por eso tiene que hablar de Argentina para figurar. No tomamos dimensión de lo grande que es nuestra selección”, escribió uno de los hinchas.

“¿Festejos inolvidables? Es el campeón con menos aura de los últimos mundiales. Y que se laven la boca antes de hablar de Argentina”, manifestó otro usuario. También aparecieron mensajes que acusaron a los jugadores españoles de intentar obtener protagonismo mediante sus referencias a la Albiceleste.

Cómo comenzaron los incidentes

El enfrentamiento se originó cuando los suplentes de España ingresaron al campo para celebrar la conquista del Mundial junto con sus compañeros. En ese momento, Rodrigo pasó cerca de Nahuel Molina y recibió un golpe en el pecho por parte del defensor argentino.

La acción provocó una reacción inmediata del futbolista español. Mientras ambos discutían, Eric García intervino con la intención de separar a los protagonistas, pero la tensión aumentó rápidamente.

Leandro Paredes se sumó al cruce y empujó por el cuello al defensor español. Instantes después apareció Gavi para defender a su compañero y también quedó involucrado en el forcejeo, durante el cual terminó en el césped.

Intervinieron jugadores y cuerpos técnicos

Otros futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos ingresaron para controlar la situación y evitar que el enfrentamiento adquiriera una mayor gravedad.

Paredes recibió la tarjeta roja cuando el partido ya había concluido. Las imágenes del tumulto se difundieron rápidamente y opacaron parte de la celebración española por la obtención del título.

En otra secuencia también se observó un fuerte cruce entre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, y Dani Olmo. El jugador español reclamó por lo ocurrido durante los festejos y quedó enfrentado con el exdefensor argentino.

Las sanciones aplicadas por la FIFA

La FIFA analizó las imágenes y resolvió aplicar diferentes castigos a los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico involucrados. La sanción más severa recayó sobre Leandro Paredes.

El mediocampista argentino recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Nahuel Molina, por su parte, fue castigado con siete fechas y la misma sanción económica.

Thiago Almada y Gavi recibieron un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares cada uno. Roberto Ayala quedó suspendido durante tres encuentros y también debió pagar 30.000 dólares por su enfrentamiento con Dani Olmo.

Una polémica que continuó después de la final

La resolución disciplinaria cerró formalmente el expediente relacionado con los incidentes. Sin embargo, las declaraciones posteriores de los protagonistas mantuvieron abierta la discusión sobre el comportamiento de ambos planteles.

En ese contexto, Fabián Ruiz pidió dejar atrás lo sucedido y centrar el recuerdo en la consagración de España. El mediocampista insistió en la necesidad de transmitir un comportamiento adecuado debido a la exposición internacional de los futbolistas.

Sus palabras, no obstante, reavivaron el malestar entre los simpatizantes argentinos y volvieron a instalar la polémica generada tras el encuentro que definió el Mundial 2026.