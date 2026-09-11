Procesaron con prisión preventiva a acusados de trasladar cosecheros y pagarles con cocaína

Procesaron con prisión preventiva a dos acusados de trasladar cosecheros y presuntamente pagarles con cocaína en el marco de una investigación federal vinculada a trabajadores de la actividad citrícola. Los imputados continuarán detenidos mientras avanza la causa.

La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a Sabrina Núñez y Matías Salina por el delito de comercio de estupefacientes, contemplado en el artículo 5°, inciso “c”, de la Ley 23.737. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Francisco Bernhardt.

(Concordia Policiales).

De acuerdo con las actuaciones, ambos estaban vinculados al traslado de cosecheros desde Concordia hacia establecimientos citrícolas ubicados en distintas localidades de la región. En ese contexto, habrían comercializado cocaína entre trabajadores rurales.

Investigan si utilizaban cocaína como forma de pago

Uno de los puntos centrales de la causa fue determinar si los acusados entregaban cocaína como forma de pago por tareas de cosecha. Esa sospecha llevó a profundizar las medidas investigativas dispuestas por la Justicia Federal.

Durante la pesquisa se realizaron tareas de campo, declaraciones testimoniales e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Posteriormente se concretaron allanamientos y requisas en los que fueron secuestradas decenas de envoltorios con cocaína, publicó Concordia Policiales.

(Concordia Policiales).

A partir de las pruebas reunidas, la magistrada consideró que existía un cuadro probatorio suficiente para atribuir a los acusados, con el grado de probabilidad correspondiente a esta instancia judicial, el delito de comercio de estupefacientes.

Seguirán detenidos

Ramponi dispuso que Núñez y Salina permanezcan bajo prisión preventiva y alojados en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú, a disposición de la Justicia Federal.

Además, la jueza ordenó embargos por más de cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras.