Consejo de Ciencias Económicas denunció intentos de estafa en localidades de Entre Ríos

El Consejo de Ciencias Económicas denunció intentos de estafa realizados por personas que utilizan falsamente el nombre de la institución. La presentación penal fue efectuada en Paraná y se aportaron registros de llamadas, capturas y testimonios.
El Consejo de Ciencias Económicas denunció intentos de estafa mediante llamados telefónicos en los que desconocidos invocaron falsamente el nombre de la institución para obtener datos personales o bancarios. La presentación fue radicada ante la Fiscalía en turno de Paraná.
La denuncia penal fue realizada el 10 de septiembre por la representación legal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), con asistencia de sus asesores jurídicos. La presentación apuntó a los presuntos delitos de usurpación de títulos y estafa en grado de tentativa contra autores desconocidos y quienes resulten responsables.
Según informó la entidad, los contactos engañosos estuvieron dirigidos a personas de distintas localidades entrerrianas. Los responsables habrían utilizado referencias falsas a autoridades y supuestos vínculos institucionales para generar confianza entre las potenciales víctimas.
Las pruebas aportadas y la advertencia
La presentación judicial estuvo respaldada por material aportado por matriculados y ciudadanos que recibieron las comunicaciones. Entre las pruebas reunidas se incluyeron capturas de pantalla, registros de llamadas y testimonios sobre la modalidad empleada.
Desde la Mesa Directiva del Cpceer aclararon que la institución no realiza llamados telefónicos, envía mensajes de WhatsApp ni utiliza medios informales para solicitar claves bancarias, datos personales, transferencias de dinero o validaciones de tokens de seguridad.
Ante comunicaciones de estas características, el Consejo recomendó no proporcionar información personal o bancaria y evitar cualquier operación solicitada durante el contacto.
Colaboración con la Justicia
La entidad indicó que continuará colaborando con la Justicia Penal para intentar identificar a los responsables y prevenir nuevas maniobras de este tipo, señalaron en el comunicado.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la protección de los profesionales matriculados y de la comunidad frente a acciones que puedan afectar la seguridad patrimonial de profesionales y contribuyentes.