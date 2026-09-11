Lucha contra el cáncer y exhibe pinturas de su hija fallecida en honor a la Virgen

REDACCIÓN ELONCE
Elizabeth presentó a Elonce la exposición que compartirá este viernes en la capilla Sagrada Familia de Nazaret. Las obras fueron realizadas por encargo de su hija y expresan su agradecimiento a la Virgen durante un proceso de salud.
Una exposición de imágenes de la Virgen María se realizará este viernes, de 17:30 a 18:30, en la capilla Sagrada Familia de Nazaret, ubicada en barrio Aatra de Paraná. La propuesta fue impulsada por Elizabeth, quien compartirá con la comunidad una serie de obras que recibió de su hija como agradecimiento por el acompañamiento espiritual durante un complejo proceso de salud.
La muestra estará integrada por aproximadamente 12 o 13 representaciones de diferentes momentos de María. Las imágenes fueron plasmadas sobre tela por iniciativa de Daiana Faría, hija de Elizabeth, en coincidencia con la semana en la que se conmemoró el nacimiento de la Virgen.
“Debido a un problema de salud que tengo, mi hija hizo plasmar en tela imágenes de María Santísima en agradecimiento. Me nació compartirlas con mi comunidad y por eso las expuse”, relató Elizabeth a Elonce. La presentación se desarrollará durante el horario de adoración e incluirá una misa de media hora.
Una historia marcada por la fe
Elizabeth explicó que su devoción mariana surgió a partir de distintas situaciones personales y señaló que la comunidad religiosa tuvo un papel importante en su vida. “Hace 10 años falleció mi hija. Fue en esta comunidad donde encontré un espacio que me abrazó y me acompañó en el dolor”, recordó.
Cuatro años atrás le diagnosticaron cáncer de riñón, enfermedad que logró superar. Actualmente atraviesa un tratamiento por un cáncer en una costilla y destacó que la oración le permitió afrontar el proceso. “Yo digo que ya el Señor hizo su obra. Me siento sana, nunca me sentí enferma. Sé que es a través de la oración, del encuentro y del abandono en él”, expresó.
La mujer agregó que su compromiso espiritual se sostuvo mediante la participación comunitaria y la evangelización. “Tener las puertas de una capilla abiertas, poder rezar el rosario diariamente y hacerlo con devoción es lo que me mueve y lo que me mantiene viva”, manifestó.
Las actividades de la capilla
La capilla Sagrada Familia de Nazaret se encuentra sobre calle Almirante Brown, antes de llegar a Circunvalación, en barrio Aatra. Pertenece a la parroquia Santa Rafaela María y tiene como sacerdote a Esteban Páez.
Además de la exposición prevista para este viernes, el espacio cuenta con un grupo de oración que se reúne los jueves a las 18. También se desarrollan encuentros de la Divina Misericordia los lunes, martes y miércoles a las 15, junto con actividades de estudio de la Palabra coordinadas por el diácono Carlos y acciones del grupo de Cáritas.
Elizabeth invitó a los vecinos a conocer la muestra durante la hora en la que permanecerá disponible. “Los esperamos. Es una hora, pero muy emotiva”, concluyó.