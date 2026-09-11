Callejero Fino prepara su defensa: asegura que estaba amenazado cuando llevaba el arma

Callejero Fino declarará este viernes ante la Fiscalía de Benavídez en el marco de la investigación iniciada luego de que fuera detenido mientras circulaba en una camioneta sin patente y llevaba una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

La audiencia estaba prevista para las 11.30 y tendrá como uno de sus principales ejes la explicación que brindará el artista sobre la presencia del arma. Su abogado, Diego Storto, anticipó que la defensa planteará que tanto el músico como su hijo habían recibido amenazas de muerte en reiteradas oportunidades.

El letrado aseguró, ante TN, que esa situación será expuesta ante el fiscal junto con elementos destinados a respaldarla. La existencia de esas presuntas amenazas deberá ser incorporada y evaluada dentro del expediente, al igual que las circunstancias en las que el arma fue encontrada.

La estrategia que presentará la defensa

“Va a contar que está siendo amenazado. Lo hará con pruebas, testimonios”, anticipó Storto al referirse a la declaración de Callejero Fino. El abogado afirmó además que su defendido se encuentra “bien y entero” mientras permanece alojado en una dependencia policial.

Según adelantó, el cantante explicará que la preocupación por la seguridad de su familia influyó en la decisión de llevar el arma. “Cuando se meten con tu hijo uno no repara en el límite sin pensar en otra cosa que no sea la familia”, expresó el letrado.

Ese argumento forma parte de la estrategia defensiva, aunque será la Justicia la que deberá determinar qué incidencia puede tener en la causa. La investigación busca establecer las condiciones de tenencia y portación de la pistola y el origen del arma, cuya numeración se encontraba suprimida.

Cómo fue la detención de Callejero Fino

Callejero Fino fue detenido días atrás luego de ser interceptado mientras circulaba en una camioneta que no tenía colocada la patente. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron la Glock calibre .40 que posteriormente fue incorporada como elemento de prueba.

A partir de ese hallazgo se inició una causa vinculada con la portación ilegal de un arma considerada de guerra. La ausencia de numeración visible también quedó bajo análisis de los investigadores, que deberán determinar la procedencia del arma y cómo llegó a poder del músico.

La defensa intenta ahora aportar información sobre las amenazas que asegura haber recibido el artista. Storto sostuvo que contará con testimonios y documentación para respaldar esa versión ante el fiscal encargado del expediente.

Continuará detenido mientras avanza la causa

Por el momento, Callejero Fino continuará privado de su libertad durante otros 15 días, período durante el cual su abogado deberá reunir y presentar los elementos que considere relevantes para solicitar una revisión de su situación procesal.

Storto manifestó que confía en que el cantante pueda recuperar la libertad próximamente, aunque esa definición dependerá de las medidas dispuestas por la Fiscalía y de las decisiones que adopte la Justicia durante el avance de la investigación.

La declaración de este viernes será así una instancia central para conocer formalmente la versión del músico sobre el arma encontrada y las presuntas amenazas. Mientras tanto, la causa continuará con la producción de pruebas destinadas a reconstruir el contexto de la detención y determinar las responsabilidades correspondientes.