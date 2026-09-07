El arma hallada en la camioneta de Callejero Fino podía disparar y tenía la numeración limada

La Justicia avanza con la investigación sobre el arma encontrada en la camioneta en la que circulaba Callejero Fino al momento de su detención en Tigre. Una pericia preliminar determinó que la pistola era apta para disparar y que tenía la numeración limada.

Se trata de una Glock calibre .40 que tenía 12 proyectiles y fue secuestrada el fin de semana pasado durante un control policial en Benavídez. Diego Storto, abogado del referente de RKT, indicó que se trata de un primer resultado y que el informe pericial completo se conocerá durante esta semana.

En paralelo, el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, dispuso analizar una vaina testigo en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).

El objetivo del estudio es comparar la impronta balística con la base digital que contiene registros de vainas, proyectiles y armas de fuego. De esta manera, los investigadores intentarán establecer si la pistola pudo haber sido utilizada anteriormente en algún hecho delictivo.

Otro de los puntos centrales de la investigación es determinar la procedencia del arma. Debido a que tenía la numeración limada y no fue presentada documentación, los peritos aplicarán compuestos químicos sobre la zona para intentar recuperar alguna inscripción que permita identificarla.

Mientras tanto, la Justicia volvió a rechazar el pedido de excarcelación de Callejero Fino y de su primo, quien viajaba con él. La decisión fue adoptada al considerar, entre otros aspectos, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Cómo fue la detención de Callejero Fino

El cantante fue detenido hace una semana cuando circulaba junto a su primo, de 27 años, en una Volkswagen Amarok sin patente por el partido bonaerense de Tigre.

Ambos fueron interceptados durante un control vehicular de la Patrulla Municipal de Tigre en la zona de calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata. Durante el procedimiento fue encontrada la Glock calibre .40 que ahora está bajo análisis.

Callejero Fino negó ante el fiscal ser propietario del arma. Su abogado, por su parte, cuestionó la calificación legal del expediente y sostuvo: “Sostengo que la calificación es tenencia de arma y no portación”.