El Tesoro canjeará con el BCRA deuda en pesos por títulos vinculados al dólar

Economía aprobó una conversión con el Banco Central y amplió hasta USD 2.000 millones la emisión de letras vinculadas al dólar con próximos vencimientos.
El Gobierno aprobó un canje de deuda con el BCRA mediante el cual el Tesoro convertirá títulos en pesos que posee el Banco Central por letras vinculadas al dólar estadounidense. Para concretar la operación, el Gobierno autorizó ampliar la emisión de dos Letras del Tesoro por un valor nominal máximo conjunto de USD 2.000 millones.
La operación consiste en convertir tenencias que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) posee de una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos (LECAP), con vencimiento el 30 de octubre de 2026. A cambio, la autoridad monetaria recibirá dos instrumentos del Tesoro cuyo valor está vinculado a la evolución del dólar estadounidense.
La resolución estableció que la conversión se realizó el 4 de septiembre, mientras que su liquidación quedó prevista para este lunes 7 de septiembre. Se trata de una operación entre organismos públicos y no de una nueva licitación destinada a inversores particulares.
Letras vinculadas al dólar por hasta USD 2.000 millones
Para concretar el canje, Economía dispuso ampliar la emisión de la LELINK D30S6, una letra cero cupón vinculada al dólar que vence el próximo 30 de septiembre. El incremento podrá alcanzar un valor nominal original máximo de USD 800 millones.
En paralelo, se amplió la emisión de la LELINK D30O6, también vinculada al dólar y cero cupón, pero con vencimiento el 30 de octubre. En este caso, el límite autorizado asciende a USD 1.200 millones.
De esta manera, las ampliaciones contempladas por la resolución alcanzan conjuntamente hasta USD 2.000 millones de valor nominal original. Sin embargo, la normativa precisó que se emitirán por el monto que resulte necesario para concretar la conversión, por lo que esa cifra representa un tope máximo autorizado y no necesariamente el volumen final de la operación.
Cómo se realizará el canje con el Banco Central
El título que entregará el BCRA será la LECAP S30O6, denominada en pesos y con vencimiento el 30 de octubre. A cambio recibirá las dos LELINK, con vencimientos previstos para septiembre y octubre, respectivamente.
Para determinar las cantidades involucradas se utilizarán los precios de mercado en pesos de todos los instrumentos. Según la resolución, serán considerados los valores registrados inmediatamente antes de las 13:30 en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con liquidación a 24 horas.
La medida se encuadró en las disposiciones que permiten que futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública puedan realizarse mediante la entrega de otros títulos públicos, independientemente de su moneda de pago.
Qué implica la medida
A diferencia de la LECAP que actualmente está en manos del Banco Central, los instrumentos que recibirá el organismo estarán vinculados al dólar estadounidense. De esta manera, la operación modifica la composición de los títulos del Tesoro que mantiene el BCRA.
La resolución no estableció una entrega de dólares al Banco Central ni una salida inmediata de divisas por hasta USD 2.000 millones. El monto corresponde al valor nominal máximo de las letras dólar-linked cuya emisión fue ampliada para posibilitar la conversión.
La Resolución Conjunta 53/2026 fue firmada por las secretarías de Finanzas y Hacienda y estableció que la medida entró en vigencia desde el momento de su dictado.