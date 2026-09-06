Realizaron la primera cirugía cerebral con inteligencia artificial en tiempo real

El procedimiento se realizó en un hospital de Londres

Un hombre de 48 años se convirtió en el primer paciente del mundo en someterse a una cirugía cerebral asistida por inteligencia artificial (IA) en tiempo real. El procedimiento se realizó en Inglaterra y permitió al equipo médico detectar estructuras delicadas durante la extracción de un tumor, reduciendo el riesgo de afectar la visión del paciente.

La intervención tuvo lugar en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, perteneciente a University College London Hospitals (UCLH), como parte de un ensayo clínico. La tecnología fue desarrollada por investigadores del University College London (UCL) y contó con financiamiento del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Reino Unido.

El paciente que participó del procedimiento pionero

El paciente fue Rhys Hibbert, oriundo de Bedfordshire. En diciembre de 2024 fue diagnosticado luego de desplomarse durante una caminata y sufrir una convulsión.

Rhys Hibbert, el paciente

Con el avance de los síntomas, los médicos determinaron que debía someterse a una intervención quirúrgica. Hibbert aceptó además participar como voluntario en la investigación que buscaba probar por primera vez esta herramienta de inteligencia artificial durante una operación cerebral.

El hombre aseguró que aceptó el desafío consciente de que se trataba de un procedimiento inédito. Según relató, cuando los médicos le preguntaron si estaba dispuesto a ser el primer paciente en utilizar la tecnología durante una cirugía, respondió afirmativamente.

Cómo funcionó la inteligencia artificial durante la operación

La principal novedad del procedimiento estuvo en la forma en que la inteligencia artificial analizó la información quirúrgica. A diferencia de otras herramientas que trabajan con imágenes y estudios obtenidos antes de una operación, este sistema procesó en tiempo real la señal de video generada durante la intervención.

La tecnología, desarrollada en el Instituto Hawkes de UCL, funcionó sobre una plataforma diseñada para ejecutar inteligencia artificial en tiempo real dentro de entornos médicos.

El sistema permitió resaltar estructuras críticas ubicadas en la base del cerebro, ofreciendo información adicional a los cirujanos mientras avanzaban con la extracción del tumor.

Una zona donde un milímetro puede ser determinante

La intervención presentó un nivel de complejidad particularmente elevado debido a la ubicación del tumor. En esa región se encuentra la glándula pituitaria, rodeada por vasos sanguíneos y nervios relacionados con la visión.

Los neurocirujanos Hani Marcus y Danyal Khan

Por ese motivo, una lesión mínima puede provocar consecuencias graves, entre ellas pérdida de la visión, un accidente cerebrovascular o incluso la muerte.

La asistencia de la IA permitió al equipo médico identificar las zonas de mayor riesgo mientras buscaba retirar la mayor cantidad posible del tumor, procurando preservar las estructuras esenciales.

Tras la operación, Hibbert logró conservar su visión, uno de los principales objetivos del procedimiento.

La IA busca ampliar sus aplicaciones en medicina

Los investigadores consideran que esta tecnología podría tener otras aplicaciones en cirugías complejas. Entre sus posibles desarrollos se encuentra la capacidad de rastrear los instrumentos utilizados durante una operación y analizar su interacción con los tejidos.

El objetivo es que estos sistemas funcionen como una herramienta adicional para los profesionales y aporten información durante procedimientos en los que cada decisión puede ser determinante.

Desde el Gobierno británico también destacaron el avance. El ministro de Innovación Sanitaria, James Frith, señaló que el caso representa un ejemplo del potencial de la inteligencia artificial para mejorar la atención médica, aunque remarcó que su utilización debe estar acompañada por estrictos mecanismos de seguridad y supervisión.