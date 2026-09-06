León XIV en Paysandú: descartan la misa junto al río y construyen un papamóvil uruguayo

La organización de la visita del papa León XIV a Paysandú avanza con definiciones clave de cara al 7 de noviembre. Una delegación oficial del Vaticano recorrió la ciudad uruguaya para evaluar los espacios donde se desarrollarán las actividades y descartó los sectores cercanos al río por el riesgo de inundaciones.

El acontecimiento genera una fuerte expectativa también en Entre Ríos, especialmente en Colón y otras localidades de la costa del río Uruguay, debido a la cercanía con la ciudad anfitriona.

El Vaticano analiza el lugar definitivo para la misa

La misión estuvo encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, quien inspeccionó junto a autoridades uruguayas distintos puntos de Paysandú.

Uno de los principales temas fue la elección del sitio donde León XIV celebrará la misa prevista para la mañana del 7 de noviembre. El obispo de Salto, Arturo Fajardo, confirmó que la ceremonia se realizará ese día, aunque la ubicación definitiva será anunciada en los próximos días.

Las alternativas ubicadas sobre la costa fueron descartadas debido a la posibilidad de crecientes e inundaciones, por lo que la decisión se concentrará en espacios más seguros del área urbana.

Un papamóvil fabricado en Uruguay

Entre los preparativos también sobresale la construcción del primer papamóvil uruguayo. El vehículo está siendo desarrollado por la empresa Nordex sobre una camioneta Fiat y será utilizado durante la visita oficial del Pontífice.

Una vez finalizadas las actividades, el papamóvil será donado a la Iglesia Católica como legado del histórico acontecimiento.

Expectativa en Entre Ríos por la visita papal

La presencia de León XIV en Paysandú tendrá un impacto regional por la estrecha vinculación entre ambas orillas del río Uruguay. La cercanía con Colón convierte a la visita en un evento de interés para miles de entrerrianos que podrían cruzar a Uruguay para participar de la celebración.

Mientras tanto, la delegación vaticana elevará su informe a la Santa Sede y el próximo 18 de septiembre el Papa recibirá en el Vaticano a los obispos uruguayos para continuar con la planificación de su viaje al país.