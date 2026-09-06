River se impone 3 a 1 ante Independiente Rivadavia y se encamina al segundo triunfo con Ponzio

River se impone 3 a 1 en el Monumental

River Plate festeja en el estadio Más Monumental al imponerse 1-0 a Independiente Rivadavia por la fecha 8 del Torneo Clausura. El único tanto del encuentro lo marca Gonzalo Montiel, de penal, y significa el segundo triunfo consecutivo del equipo desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino.

35’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tomás Galván anotó un golazo a colocar desde la puerta del área y liquida las acciones en el Monumental.

!HAY QUE CERRAR EL ESTADIO! GOLAZO DE GALVÁN El mediocampista de River sacó un gran derechazo para poner el 3-1 Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/n5mdQrtNvF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

Por el juego aéreo, La Lepra llevó peligro al área rival. Esta vez convirtió luego de que José Florentín bajara la pelota de cabeza para que Álex Arce conecte también un frentazo y esta vez venza la resistencia de Beltrán.

ARCE DESCONTÓ PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA El delantero paraguayo metió un gran cabezazo para ponerse a tiro en el resultado Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/1FLTjYNet7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

17’ST: estupenda atajada de Beltrán

Luego de un gran cabezazo de Álex Arce, el arquero de River Plate voló y evitó el gol. Matías Fernández no se quedó con el rebote por centímetros.

En su estreno como DT en el Monumental, Ponzio repite el resultado positivo que había conseguido en su debut frente a Banfield y sigue consolidando su ciclo mientras River pelea en los primeros puestos del campeonato.

8’ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras una gran jugada individual de Thiago Almada, su remate fue bloqueador por el arquero Bolcato pero en el rebote apareció Tomás Galván para colocar la pelota en un rincón y firmar el segundo del Millonario.

6’ST: gran jugada entre Correa y Almada, casi termina en gol

Los delantero de River Plate combinaron e hicieron una pared formidable dentro del área, pero el remate de Angelito salió muy desviado.

¡¡UNA LOCURA LA JUGADA LUJOSA QUE ARMARON ALMADA, DRIUSSI Y CORREA!! El Guayo terminó rematando, Galván aprovechó el rebote de Bolcato y marcó el 2-0 de River ante Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/80rotsSEDC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

3’ST: Correa respondió con un zurdazo abajo

El delantero de River Plate enganchó para su zurda y remató al primer palo, allí se lanzó Bolcato para despejar al córner.

1’ST: se salvó River Plate

Sartori tuvo el gol, pero su remate fue rechazado por las manos de Santiago Beltrán. En el rebote, el jugador de Independiente Rivadavia no pudo definir ante tres rivales.

20:28: ¡Comienza el segundo tiempo!

Montiel abrió el marcador desde los doce pasos

El partido comenzó con un River protagonista, que generó las mejores aproximaciones desde los primeros minutos. Sebastián Driussi tuvo una ocasión de cabeza y Ángel Correa exigió con un remate de media distancia al arquero Nicolás Bolcato.

GRITÓ SU PRIMER GOL EN EL MONUMENTAL COMO DT DE RIVER: así reaccionó Leo Ponzio al tanto de Montiel para el 1-0 del Millonario contra Independiente Rivadavia por la fecha 8 de la Zona B del #TorneoClausura. pic.twitter.com/AdfoCe9xP6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

A los 26 minutos llegó la jugada decisiva: Leonard Costa derribó a Correa dentro del área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 1-0 con un remate seguro.

River domina y sostiene la ventaja

Independiente Rivadavia intentó reaccionar, pero el conjunto mendocino encontró pocas situaciones claras frente a una defensa liderada por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

Antes del descanso, River estuvo muy cerca de ampliar la diferencia, aunque Alejo Osella evitó el segundo gol al despejar la pelota sobre la línea.