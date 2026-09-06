Un avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Miami y confirmaron al menos cinco muertos

Avión se estrelló en Miami y dejó al menos cinco muertos

Un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami y dejó al menos cinco muertos este domingo, luego de salirse de la pista durante el aterrizaje, impactar contra varios vehículos e incendiarse. El hecho provocó además personas heridas y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

La sheriff de Miami, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que había “al menos cinco fallecidos” como consecuencia del accidente. Sobre las condiciones posteriores al hecho, señaló que la situación “no supone una amenaza aparente para la seguridad pública”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) identificó a la aeronave como un Boeing 767-300, que operaba el vuelo 7598 de la compañía 21 Air. El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.

El avión se salió de la pista y chocó contra vehículos

El accidente ocurrió alrededor de las 14, hora local. Según la información difundida por las autoridades aeronáuticas, el Boeing sobrepasó una de las pistas diagonales durante el aterrizaje y terminó fuera del área operativa.

Miami-Dade Aviation informó que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noroeste del predio aeroportuario. Durante su recorrido fuera de pista, el avión impactó contra varios vehículos y posteriormente se incendió.

Más de 60 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade fueron movilizadas hasta el lugar. Los equipos encontraron el Boeing con llamas y humo sobre su estructura y trabajaron para controlar el incendio y asistir a las personas afectadas.

Un avión de carga se despistó en Miami (foto Reuters)

Confirmaron al menos cinco fallecidos

Las autoridades confirmaron al menos cinco víctimas fatales, aunque inicialmente no difundieron sus identidades. Tampoco habían precisado cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

Además, se reportaron varios heridos como consecuencia del accidente. Hasta ese momento, no se había informado oficialmente la cantidad total de lesionados ni su estado de salud.

Las imágenes registradas después del impacto mostraron al avión fuera de la zona operativa del aeropuerto, con columnas de humo negro y llamas sobre distintas partes del fuselaje.

🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air. Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

El aeropuerto suspendió sus operaciones

Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami cerró inicialmente todas sus pistas y calles de rodaje. Cerca de las 14:30, el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA ordenó detener las operaciones en tierra.

La medida afectó tanto el funcionamiento de la terminal como los vuelos que tenían a Miami como destino. A las 14:56 no se registraban arribos ni despegues.

La actividad comenzó a normalizarse posteriormente. Una de las pistas volvió a operar cerca de las 16:15 y una segunda fue reabierta aproximadamente 30 minutos más tarde, según informó Miami-Dade Aviation.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, indicó que la interrupción de las operaciones podía generar “retrasos significativos y posibles cancelaciones”.

El funcionario informó además que la FAA enviaría inspectores para intervenir en la investigación y determinar las circunstancias en las que el Boeing terminó fuera de la pista.

Las autoridades aeroportuarias continuaron trabajando en el sector mientras se restablecían progresivamente las operaciones y avanzaban las tareas vinculadas con el accidente.

Amazon confirmó quién operaba el avión

Amazon confirmó que el avión era operado por la compañía 21 Air. Kelly Nantel, portavoz de la empresa, indicó que la aeronave “experimentó un incidente mientras intentaba aterrizar” en Miami.

“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió”, afirmó Nantel.

La representante señaló además que la prioridad de la compañía era “la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”.

Investigan las causas del accidente

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) quedó a cargo de la investigación destinada a determinar las causas del accidente, mientras que la FAA también analizará las circunstancias que provocaron la salida de pista.

Los investigadores deberán reconstruir la secuencia desde el momento en que el Boeing 767-300 inició el aterrizaje hasta que sobrepasó la pista, impactó contra vehículos y se incendió.

Hasta el momento de los últimos reportes, las autoridades no habían informado la cantidad de personas que viajaban en la aeronave ni habían difundido las identidades de las víctimas fatales.