Encontraron el cuerpo de un niño de cuatro años desaparecido tras la caída de un auto a un canal

Encontraron sin vida al niño que había caído a un canal

Encontraron sin vida a Gian, el niño de tres años que había caído a un canal en Fernández Oro, provincia de Río Negro. El hallazgo se produjo durante la tarde de este domingo, luego de un operativo de búsqueda que se había extendido durante casi 48 horas.

El cuerpo del pequeño fue localizado minutos después de las 17 y a unos 500 metros del lugar donde había caído al curso de agua, según informaron fuentes vinculadas a la investigación. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que los padres reconocieron al niño.

El operativo se había iniciado inmediatamente después del accidente ocurrido en el sector conocido como Puente de Hierro, en inmediaciones de la Ruta Nacional 22. En las tareas participaron distintas fuerzas y organismos provinciales y municipales.

El niño había caído al canal tras un accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, Gian viajaba en un automóvil junto a sus padres cuando, por circunstancias que quedaron bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y cayó al canal de riego.

El matrimonio logró salir del vehículo, mientras que el niño, de aproximadamente tres años, fue arrastrado por la corriente. A partir de ese momento se desplegó el operativo para localizarlo.

Los primeros rastrillajes se concentraron en inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22 y posteriormente se extendieron a otros sectores del curso de agua.

Encontraron sin vida a Gian el niño de tres años que había caído a un canal en Fernández Oro (fuente Diario Río Negro)

Cómo fue el operativo para encontrar a Gian

La búsqueda involucró a personal de Prefectura, Policía de Río Negro, Defensa Civil, Bomberos, buzos especializados, trabajadores municipales y otras instituciones provinciales.

Los equipos recorrieron distintos sectores del canal durante casi dos jornadas hasta que, este domingo por la tarde, encontraron el cuerpo a aproximadamente medio kilómetro del punto donde había ocurrido el accidente.

“La fiscalía de turno coordinó un operativo con municipio de Fernández Oro, bomberos, buzos, policía e instituciones provinciales para concretar las diligencias en el lugar”, informó el Ministerio Público Fiscal tras confirmarse el hallazgo.

Los padres reconocieron el cuerpo

Luego de localizar al niño, se realizaron las actuaciones correspondientes y los padres confirmaron formalmente que se trataba de Gian, según comunicó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía de turno quedó a cargo de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente que derivó en la caída del automóvil al canal.

Desde el MPF también expresaron: “Acompañamos profundamente a la familia de Gian”, luego de comunicar oficialmente la identificación del cuerpo.

El comunicado de la Municipalidad de Fernández Oro

La Municipalidad de Fernández Oro también emitió un comunicado después de que concluyera el operativo y señaló que la Justicia continuaba con las actuaciones relacionadas con el hecho.

“En estos momentos, la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes. Acompañamos profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento”, manifestó el municipio.

Además, las autoridades municipales agradecieron a “cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron durante el operativo de búsqueda”.