Futbolista murió tras descompensarse en pleno partido de liga amateur en San Juan 

Un futbolista murió tras descompensarse en pleno partido durante un encuentro del torneo de veteranos disputado en Rodeo, departamento Iglesia, en la provincia de San Juan. La víctima fue identificada como Gerardo Manghi, conocido en el ambiente deportivo como el “Gringo del Mate”.

El episodio ocurrió en la cancha de Los Coloraditos, mientras se desarrollaba la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”. Manghi defendía los colores de Bajo Colola, que se enfrentaba a Bella Vista FC.

Durante el segundo tiempo, el jugador sufrió una descompensación y cayó dentro del campo de juego. Integrantes de ambos equipos y personas que se encontraban en el predio acudieron inmediatamente para brindarle asistencia.

Intentaron reanimarlo en el hospital

Mientras aguardaban la llegada de una ambulancia, los presentes realizaron las primeras maniobras para tratar de auxiliarlo. Luego, Manghi fue trasladado al hospital Tomás Perón de Rodeo.

El personal de guardia efectuó maniobras de reanimación, pero no consiguió revertir el cuadro. Posteriormente, las autoridades sanitarias confirmaron su fallecimiento.

Manghi era oriundo de Buenos Aires, aunque desde hacía varios años residía en Rodeo, donde había construido numerosos vínculos personales y mantenía una participación activa en las competencias de fútbol local, publicó Infobae.

Dolor en el ambiente futbolístico

El “Gringo del Mate”, como era conocido dentro y fuera de las canchas, había integrado diferentes equipos de la categoría Veteranos y también tuvo un paso por la Liguilla. En la actualidad jugaba para Bajo Colola.

Después de conocerse el fallecimiento, clubes, jugadores, amigos y allegados publicaron mensajes de despedida en las redes sociales. La noticia generó una profunda conmoción entre quienes compartieron con él los torneos y encuentros deportivos de cada fin de semana.

Sus restos serán velados en una sala de Rodeo y el sepelio estaba previsto para las 14 en el Cementerio Municipal de la localidad.