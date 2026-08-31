Quién heredará la camiseta 10 de Messi en la Selección Argentina: los principales candidatos

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó abierta una pregunta que comenzará a responderse en las próximas convocatorias: quién heredará la camiseta número 10 que el capitán utilizó durante casi dos décadas. Lionel Scaloni cuenta con varias alternativas y algunos futbolistas aparecen, por trayectoria o características, como principales candidatos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no anunció que el dorsal vaya a ser retirado. Además, las principales competencias internacionales exigen numeraciones consecutivas en las listas, por lo que la 10 deberá volver a tener dueño en los próximos compromisos oficiales.

Messi utilizó por primera vez la camiseta 10 de la Selección mayor el 28 de marzo de 2009, en el triunfo ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella jornada también marcó el debut de Diego Armando Maradona como entrenador del combinado nacional.

De Riquelme a Messi: la historia reciente de la 10

Antes de aquella presentación, la camiseta pertenecía a Juan Román Riquelme, mientras que Messi utilizaba el número 19. Frente a Venezuela, ya con la 10 en la espalda, el rosarino convirtió un gol y aportó una asistencia.

Desde entonces, el dorsal quedó estrechamente asociado a Messi, aunque otros futbolistas lo utilizaron de manera ocasional cuando el capitán no estuvo disponible.

Ahora, con su salida de la Selección, la elección adquiere otro significado. Scaloni deberá decidir si entrega rápidamente la camiseta a uno de los integrantes del nuevo ciclo o si el dorsal va cambiando de propietario durante las primeras convocatorias.

Nico Paz, una alternativa para el nuevo ciclo

Nico Paz aparece como uno de los candidatos por sus características futbolísticas. El mediocampista ofensivo del Como, que integró la lista definitiva para el Mundial 2026, ganó terreno en el seleccionado y puede desempeñarse como enganche, interior o segunda punta.

Su edad lo coloca además como una alternativa con proyección hacia el proceso que desembocará en el Mundial 2030.

Existe otro dato que fortalece su candidatura: Paz utiliza actualmente la camiseta 10 en el Como, por lo que está habituado a desempeñarse con ese dorsal.

Mac Allister ya conoce el peso de la 10

Otro de los nombres es Alexis Mac Allister. El mediocampista surgido de Argentinos Juniors utiliza la camiseta 10 en el Liverpool, al igual que lo hizo durante otras etapas de su carrera.

Además, Mac Allister ya vistió ese número representando a Argentina. Lo utilizó durante el Preolímpico Sub 23 de 2020 y posteriormente en los Juegos Olímpicos de 2021.

Su recorrido dentro del ciclo de Scaloni y su protagonismo en los títulos obtenidos por la Selección aparecen como argumentos para que el dorsal quede en manos de uno de los futbolistas más consolidados del equipo.

Thiago Almada, otro candidato

Thiago Almada, actualmente en River Plate, también reúne características para convertirse en el nuevo dueño de la camiseta. El campeón del mundo en Qatar 2022 incrementó su protagonismo durante el último ciclo de la Selección.

El mediocampista puede desempeñarse como mediapunta, extremo o volante ofensivo y fue titular en diferentes encuentros en los que Messi estuvo ausente.

Almada también tiene antecedentes con ese número en los seleccionados juveniles: utilizó la camiseta 10 durante el Preolímpico y los Juegos Olímpicos de 2024.

Lautaro Martínez y el peso de la experiencia

Entre los futbolistas de mayor trayectoria aparece Lautaro Martínez. El delantero del Inter integra desde hace años la estructura principal del seleccionado y se convirtió en uno de sus máximos goleadores históricos.

Además, tuvo un papel destacado en el Mundial 2026 al convertir el gol frente a Inglaterra que permitió a Argentina alcanzar la final ante España.

En la Selección suele utilizar la camiseta 22, pero en el Inter porta la número 10. Su experiencia, los títulos conseguidos desde 2021 y su peso dentro del plantel lo convierten en otra alternativa para Scaloni.

Mastantuono ya utilizó la 10 de Messi

Franco Mastantuono cuenta con un antecedente particular: fue el último futbolista que utilizó la camiseta 10 de Argentina en un partido en el que Messi no estuvo presente.

El juvenil la vistió el 9 de septiembre de 2025, durante la derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en Guayaquil, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Ese antecedente lo coloca entre las alternativas, aunque no haber integrado la convocatoria argentina para el último Mundial lo ubica inicialmente detrás de otros futbolistas con mayor continuidad en el seleccionado.

Los otros jugadores que usaron la camiseta de Messi

Durante los años en los que Messi fue el dueño habitual de la camiseta, hubo partidos en los que otros futbolistas debieron utilizarla debido a su ausencia.

Entre quienes vistieron recientemente la 10 de la Selección Argentina aparecen Ángel Correa, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Éver Banega, Ángel Di María, Javier Pastore, Erik Lamela y Walter Montillo.

En todos esos casos se trató de situaciones puntuales y el número regresó posteriormente a Messi.

La decisión que deberá tomar Scaloni

El entrenador deberá comenzar a delinear una nueva estructura después del retiro del futbolista que durante casi dos décadas concentró buena parte del juego ofensivo argentino.

Nico Paz y Thiago Almada aparecen como alternativas relacionadas con la función creativa, mientras que Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez suman experiencia, títulos y recorrido dentro del plantel. Mastantuono, por su parte, tiene como antecedente haber utilizado recientemente el dorsal.

La decisión no necesariamente deberá ser definitiva desde el primer encuentro posterior al retiro de Messi. Sin embargo, tarde o temprano, la histórica camiseta número 10 de la Selección Argentina tendrá un nuevo dueño.