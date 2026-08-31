Embargaron a gigante empresa agrícola por una deuda en dólares: crece el riesgo de concurso de acreedores

Metalfor enfrenta un nuevo frente judicial por una deuda cercana a los US$100.000, luego de que la Justicia ordenara embargar fondos de la fabricante cordobesa de maquinaria agrícola y de tres personas que garantizaron sus obligaciones.

La causa tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº24 y fue iniciada por Banco Ciudad contra Metalfor S.A., Eduardo Alberto Borri, José Luis Ramón Dassie y María Rosa Miguel. La entidad reclama US$98.895,77, además de otros US$10.000 estimados provisoriamente para intereses y costas.

Según las actuaciones citadas, el 21 de agosto se libraron los correspondientes oficios de embargo. En el caso de Borri, la medida fue dirigida a Banco Galicia; para Dassie, a Banco Macro; y para Miguel, a Banco Supervielle. También se dispuso el embargo correspondiente contra Metalfor.

El origen de la deuda de Metalfor

El reclamo se originó en un préstamo de US$2 millones que Banco Ciudad otorgó a Metalfor en octubre de 2024. El crédito debía ser cancelado mediante 12 cuotas mensuales, con el último vencimiento previsto para octubre de 2025.

De acuerdo con la presentación judicial, luego de los pagos efectuados quedó pendiente un saldo de US$98.895,77. Los tres codemandados se habían constituido como fiadores solidarios y principales pagadores de las obligaciones asumidas por la empresa.

La orden judicial establece que el embargo alcance una cuenta bancaria o billetera virtual de cada demandado. En caso de que los fondos retenidos resulten insuficientes, podrán solicitarse nuevas medidas sobre otras cuentas, informó iProfesional.

Pérdidas y fuerte caída de la facturación

La medida judicial se produce mientras Metalfor atraviesa un marcado deterioro de sus números. La empresa pasó de ganar $11.870 millones durante el primer semestre de 2024 a perder $26.484 millones entre enero y junio de 2025.

En el mismo período, la facturación prácticamente se redujo a la mitad: descendió desde $95.779 millones hasta $48.045 millones. El resultado operativo pasó de una ganancia de $20.196 millones a una pérdida de $9.726 millones, mientras que el resultado financiero fue negativo en $18.360 millones.

La menor actividad también quedó reflejada en la producción. Durante los primeros seis meses del año Metalfor fabricó 95 unidades, frente a las 208 del mismo período de 2024. En pulverizadoras autopropulsadas, uno de sus productos centrales, la producción cayó de 67 a 21 equipos.

Deudas y más de 700 cheques rechazados

Las ventas acompañaron la caída: la compañía comercializó 167 máquinas contra 258 del año anterior. En equipos automotrices nacionales pasó de 115 a 53 unidades y en equipos de arrastre, de 27 a nueve.

Al 30 de junio, Metalfor acumulaba un pasivo total de $194.408 millones. De ese monto, $108.421 millones correspondían a obligaciones de corto plazo y otros $85.987 millones a compromisos de largo plazo.

A su vez, los registros del Banco Central contabilizaban 729 cheques rechazados por más de $6.419 millones, mientras que la deuda bancaria se ubicaba alrededor de los $52.700 millones.

Ajuste, despidos y reducción de la estructura

Frente al deterioro financiero, Metalfor inició un Procedimiento Preventivo de Crisis y planteó negociar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una reducción de aproximadamente el 70% de una dotación cercana a los 600 trabajadores, equivalente a unos 420 puestos.

Aunque aquella negociación concluyó sin medidas aprobadas, la compañía avanzó con un achicamiento de su estructura. Durante julio había despedido a 35 empleados de la planta de Noetinger y también implementó un esquema de retiros voluntarios.

La empresa anticipó además que buscaba “disminuir significativamente su estructura”, mediante reducción de dotaciones, turnos y sectores. Entre las medidas también aparece la concentración de la producción en los modelos de mayor rotación y margen.

El concurso preventivo vuelve al horizonte

La crisis se profundizó también por las dificultades para acceder al financiamiento. Según la información difundida, los bancos redujeron su exposición, se achicaron las líneas destinadas a capital de trabajo y algunos proveedores comenzaron a restringir las entregas.

Metalfor había obtenido a fines de 2024 un crédito por US$50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC), con un plazo de ocho años, destinado a refinanciar obligaciones de corto plazo y fortalecer su capital de trabajo.