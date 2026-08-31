El aire frío avanza sobre Entre Ríos y anticipan un fuerte cambio de temperatura

El aire frío avanzará sobre buena parte de Argentina durante este domingo 6 de septiembre y podría generar un importante cambio en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con la proyección del modelo europeo ECMWF, una masa de aire mucho más fría ingresará desde el sur y provocará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente sobre el centro del país.

El escenario previsto representa un cambio significativo respecto de los valores térmicos que se esperan para los días anteriores. La irrupción de aire frío podría extenderse posteriormente hacia sectores del norte argentino, mientras que las lluvias se mantendrían con una distribución irregular y, en general, con acumulados bajos.

Uno de los aspectos que más llama la atención en la previsión es la magnitud de las anomalías térmicas. El modelo ECMWF proyecta temperaturas entre 6 °C y 10 °C por debajo de los valores normales en amplias áreas de la región Pampeana, Cuyo y el norte de la Patagonia. En algunos sectores puntuales, el apartamiento podría ser incluso mayor.

Un ingreso de aire frío que cambiará el escenario térmico

La configuración atmosférica prevista para el domingo favorece el desplazamiento de una masa de aire frío desde el sur hacia el centro de Argentina. El avance se produciría luego del pasaje de los sistemas frontales que se desarrollen durante los días previos, generando una caída térmica que podría sentirse con fuerza en varias provincias.

Las señales más importantes aparecen sobre Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. En esas regiones, el ECMWF muestra anomalías negativas que rondan entre 8 °C y 10 °C por debajo de los valores habituales para comienzos de septiembre, una situación especialmente relevante debido a que el país transita la etapa de transición hacia la primavera.

El descenso térmico también adquiere importancia para el sector agropecuario. La combinación entre temperaturas bajas, menor nubosidad y condiciones atmosféricas más estables podría favorecer registros muy bajos durante las primeras horas del día. Por ese motivo, será fundamental seguir la evolución de las temperaturas mínimas y la posibilidad de heladas en zonas productivas.

Las lluvias serán escasas y tendrán una distribución irregular

Mientras el descenso térmico aparece como la señal meteorológica más destacada, el panorama de precipitaciones es considerablemente menos contundente. La proyección del ECMWF hasta el domingo muestra lluvias de poco volumen sobre buena parte del territorio argentino, con acumulados que en numerosas áreas se mantendrían por debajo de los 10 milímetros.

Además de los bajos acumulados, otro factor relevante será la distribución de las precipitaciones. Los eventos no alcanzarían a todo el territorio de manera uniforme y podrían concentrarse en determinados sectores. Algunas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Uruguay y el extremo noreste argentino aparecen con posibilidades de recibir mayores registros.

Esta irregularidad responde a la dinámica de los sistemas meteorológicos de escala regional. Pequeñas modificaciones en el desplazamiento de los frentes y áreas de inestabilidad pueden cambiar de manera considerable dónde se producen las lluvias y qué volumen termina acumulándose en cada localidad.

Impacto en el campo y atención a las temperaturas mínimas

Para el sector agropecuario, la evolución de las precipitaciones será un punto clave durante los próximos días. Si bien algunos eventos puntuales podrían aportar humedad a determinados lotes, por el momento no se observa una señal de lluvias generalizadas que permita anticipar una recarga importante de los perfiles de suelo en toda la región productiva.

A esto se suma el ingreso de aire frío, que podría modificar rápidamente las condiciones posteriores a las precipitaciones. El descenso de las temperaturas, acompañado por períodos de mayor estabilidad atmosférica, podría favorecer un mayor secado superficial de los suelos, especialmente allí donde los aportes de agua sean escasos.

El escenario todavía puede presentar modificaciones a medida que se acerque el domingo. Los modelos meteorológicos actualizan sus proyecciones de manera constante y, por eso, tanto la intensidad del descenso térmico como la distribución de las lluvias deberán ser monitoreadas durante las próximas jornadas.

La principal señal para comienzos de septiembre es, entonces, un marcado cambio de tiempo: aire frío avanzando desde el sur, temperaturas muy inferiores a lo normal y lluvias que seguirán siendo erráticas. Para las zonas agrícolas, la atención estará puesta especialmente en las temperaturas mínimas y en el eventual desarrollo de heladas, mientras que en otras regiones el ingreso de la masa fría podría marcar un verdadero regreso de las condiciones propias del invierno.