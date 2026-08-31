Un apostador del norte entrerriano ganó más de $17 millones en el Quini 6

Un entrerriano ganó más de 17 millones en el sorteo de este domingo del Quini 6 al acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se jugó en la agencia Nº497 de la ciudad de Federación. El apostador se lleva $17.052.857,38. En esta oportunidad también ganaron otras 28 personas de las provincias de Santa Fe (6), Salta (1), La Pampa (1), Capital Federal (2), Buenos Aires (8), Córdoba (7), Corrientes (2) y Misiones (1).

En el resto de las modalidades ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios y en el próximo sorteo habrá en juego 10.500 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 07-23-45-14-22-40. No hubo ganadores.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-40-38-36-11-05. En La Revancha aparecieron el 05-00-10-26-20-28.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-36-14-06-37-21. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38, uno de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.525 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $131.147,54. Elonce.com