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Un apostador del norte entrerriano ganó más de $17 millones en el Quini 6

Según indicaron del IAFAS a Elonce, en la ciudad de Federación se jugó la boleta ganadora de más de 17 millones de pesos en el Quini 6, en el marco de la modalidad Siempre Sale.

31 de Agosto de 2026
Entrerriano ganó más de 17 millones de pesos
Entrerriano ganó más de 17 millones de pesos

REDACCIÓN ELONCE

Según indicaron del IAFAS a Elonce, en la ciudad de Federación se jugó la boleta ganadora de más de 17 millones de pesos en el Quini 6, en el marco de la modalidad Siempre Sale.

Un entrerriano ganó más de 17 millones en el sorteo de este domingo del Quini 6 al acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se jugó en la agencia Nº497 de la ciudad de Federación. El apostador se lleva $17.052.857,38. En esta oportunidad también ganaron otras 28 personas de las provincias de Santa Fe (6), Salta (1), La Pampa (1), Capital Federal (2), Buenos Aires (8), Córdoba (7), Corrientes (2) y Misiones (1).

 

En el resto de las modalidades ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios y en el próximo sorteo habrá en juego 10.500 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 07-23-45-14-22-40. No hubo ganadores.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-40-38-36-11-05. En La Revancha aparecieron el 05-00-10-26-20-28.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 13-36-14-06-37-21. Hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $17.052.857,38, uno de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.525 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $131.147,54. Elonce.com

Temas:

Quini 6 IAFAS Entre Ríos Federación Siempre Sale Juegos
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