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Progresar: quiénes pueden cobrar en septiembre y cómo verificarlo

Los estudiantes pueden verificar desde Mi ANSES, la plataforma oficial del programa o la Certificación Negativa si tienen una liquidación registrada. Además, continúa abierta la segunda convocatoria de 2026, con diferentes fechas de cierre para cada línea.

31 de Agosto de 2026
Progresar.
Progresar.

Los estudiantes pueden verificar desde Mi ANSES, la plataforma oficial del programa o la Certificación Negativa si tienen una liquidación registrada. Además, continúa abierta la segunda convocatoria de 2026, con diferentes fechas de cierre para cada línea.

Los titulares de las becas Progresar pueden consultar si tienen un pago previsto para septiembre de 2026 mediante los canales digitales oficiales. La acreditación dependerá de que la prestación esté aprobada y exista una liquidación registrada a nombre del estudiante.

 

La primera alternativa es ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se debe buscar la sección de cobros para verificar la fecha, el lugar y el medio asignado para recibir el dinero.

 

 

También se puede realizar una consulta mediante la Certificación Negativa de ANSES. Si en el resultado aparece la leyenda correspondiente a una liquidación de Progresar, significa que existe un registro de la prestación para el período seleccionado.

 

Cómo revisar el estado de la beca

 

Otra posibilidad es ingresar a la plataforma oficial de Progresar utilizando el CUIL y la contraseña de Mi Argentina. Allí se puede comprobar el estado de la solicitud y revisar las comunicaciones enviadas por el programa.

 

Las aprobaciones y liquidaciones no siempre se producen al mismo tiempo para todos los estudiantes. Cada postulación atraviesa una evaluación socioeconómica de ANSES y un control académico realizado con los datos aportados por la institución educativa.

 

 

Para cobrar, el beneficiario debe contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre. No se permite informar una cuenta perteneciente a otra persona, aunque forme parte del grupo familiar.

 

Fechas de inscripción de Progresar

 

La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre de 2026. Esta línea está destinada a jóvenes que buscan finalizar sus estudios primarios o secundarios.

 

Las inscripciones para Progresar Superior y Enfermería continuarán hasta el 11 de septiembre. En tanto, Progresar Trabajo mantendrá habilitado el formulario para cursos de capacitación y formación profesional hasta el 27 de noviembre.

 

 

En todas las líneas, los ingresos mensuales del postulante y su grupo familiar deben ser inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, es necesario tener nacionalidad argentina o cumplir con el período de residencia legal exigido para extranjeros.

 

Los requisitos según cada línea

 

Para Progresar Obligatorio, los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años, ser alumnos regulares, cumplir las condiciones académicas y participar en las actividades complementarias establecidas. También deben contar con el esquema de vacunación completo o en curso.

 

 

En Progresar Superior, los ingresantes deben tener entre 17 y 24 años, mientras que el límite se extiende hasta los 30 para estudiantes avanzados. Enfermería no establece una edad máxima. También se exige haber terminado el secundario sin materias pendientes y cursar en una institución alcanzada por el programa.

 

Progresar Trabajo está dirigido a personas de entre 18 y 24 años, con una extensión hasta los 35 para quienes no poseen empleo formal registrado. Los interesados deben estar previamente inscriptos en un curso validado por el INET y consultar posteriormente el resultado de su solicitud en la plataforma oficial.

Temas:

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