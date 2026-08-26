ANSES fijó el nuevo límite de ingresos para acceder a las asignaciones en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará desde septiembre de 2026 los límites de ingresos para acceder a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El ajuste será del 2,11% y alcanzará tanto al tope máximo permitido como a los diferentes rangos utilizados para calcular cuánto debe cobrar cada beneficiario según sus ingresos.

Desde el próximo mes, el ingreso máximo del grupo familiar será de $6.314.897 mensuales. Si la suma de los ingresos computables supera ese monto, la familia quedará excluida del cobro del SUAF.

El límite individual establecido por ANSES

Además del tope familiar, existe un límite por integrante. Ninguna de las personas que conforman el grupo podrá registrar ingresos mensuales superiores a $3.157.449.

Esto significa que no alcanza con que la suma familiar sea inferior a $6.314.897. Si uno de los integrantes supera individualmente los $3.157.449, todo el grupo queda excluido de las asignaciones familiares.

Por ejemplo, si una persona cobra $3.200.000 y su pareja percibe $2.000.000, el total familiar será de $5.200.000. Aunque no supera el máximo conjunto, no podrá acceder al SUAF porque uno de los integrantes excede el límite individual.

Cómo se calculan los ingresos del grupo familiar

Para determinar el acceso, ANSES considera los ingresos de ambos integrantes del grupo familiar. El cálculo puede incluir remuneraciones de trabajadores registrados, prestaciones por desempleo, haberes jubilatorios y otras prestaciones contempladas por la normativa.

Los topes no deben confundirse con las escalas del SUAF. Los límites máximos determinan quién puede acceder al sistema, mientras que los rangos de ingresos establecen cuánto cobrará cada familia.

De esta manera, una familia puede cumplir con los requisitos para ingresar al SUAF, pero recibir un monto menor si se encuentra en una escala de ingresos más alta. En términos generales, la asignación disminuye a medida que aumentan los ingresos computados.

Desde cuándo regirán los nuevos valores

Los nuevos límites se aplicarán a las asignaciones que correspondan desde septiembre de 2026. La actualización replica el incremento mensual del 2,11% determinado por la movilidad vigente.

Los montos y rangos se actualizan de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor. La normativa establece que los ingresos se computan de forma individual y también como grupo familiar para determinar el derecho al beneficio.

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deberán seleccionar la opción “Hijos” y luego “Mis Asignaciones” para conocer el detalle de los pagos.