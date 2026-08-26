Terremotos en Sudamérica: por qué tiembla tanto y qué provincias están más expuestas

La sucesión de terremotos de magnitudes superiores a 7 en Venezuela, Colombia y Perú volvió a despertar interrogantes sobre la actividad sísmica en Sudamérica. La cercanía temporal entre los episodios generó temor en Argentina, especialmente en las provincias atravesadas por fallas geológicas activas.

Según publicó Clarín, la jefa de Investigación Sismológica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Irene Pérez, explicó que el oeste sudamericano forma parte de un entorno tectónico dinámico.

En esa región interactúan la placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda, acumula enormes cantidades de tensión y, cuando esa energía se libera, produce movimientos sísmicos.

Los últimos terremotos no están relacionados

El geólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires Eduardo Malagnino aclaró que los sismos de Venezuela, Colombia y Perú respondieron a condiciones tectónicas diferentes. Por esa razón, descartó que uno de ellos haya provocado los posteriores.

En el análisis difundido por Clarín, el especialista indicó que los movimientos de Venezuela estuvieron vinculados con el desplazamiento lateral entre las placas del Caribe y Sudamericana. Su poder destructivo estuvo asociado a la escasa profundidad de los epicentros, la cercanía con zonas urbanizadas y la presencia de construcciones vulnerables.

Los episodios de Colombia y Perú, en cambio, estuvieron relacionados con la subducción de la placa de Nazca. Aunque tuvieron características semejantes,

presentaron diferencias en la inclinación, el desplazamiento y la profundidad, por lo que los expertos consideran que solo existió una coincidencia temporal.

Cuál es el riesgo sísmico en Argentina

Los recientes terremotos no aumentan por sí mismos la amenaza sobre el territorio argentino. Sin embargo, el país es sísmicamente activo y enfrenta riesgos originados en sus propias fallas geológicas, principalmente en las provincias del centro-oeste.

Clarín recordó entre los antecedentes más graves el terremoto de Mendoza de 1861, el de San Juan de 1944, el de Caucete de 1977 y el registrado nuevamente en San Juan durante enero de 2021. Estos episodios demostraron la capacidad destructiva de la actividad sísmica local.

El mapa de peligrosidad actualizado por el Inpres señala que San Juan y Mendoza presentan los niveles más elevados. También existe una amenaza importante en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, además de zonas de Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego.

Por qué la prevención resulta fundamental

Los terremotos no pueden predecirse con precisión. Actualmente, la ciencia no permite determinar anticipadamente el día, la hora, el lugar y la magnitud de un futuro evento, aunque sí puede establecer probabilidades a largo plazo mediante el estudio de fallas e información histórica.

Argentina avanzó en normas de construcción sismorresistente, especialmente después de la catástrofe de San Juan de 1944. No obstante, los especialistas remarcan la necesidad de actualizar los reglamentos, controlar su cumplimiento y reforzar la preparación en escuelas, hogares y lugares de trabajo.

El Inpres recomienda establecer planes familiares, identificar zonas seguras y realizar simulacros periódicos. Ante una amenaza imposible de pronosticar con exactitud, la reducción de daños depende fundamentalmente de la calidad de las construcciones, la planificación urbana y la preparación de la población.