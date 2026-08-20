Fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú y evalúan daños en viviendas

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú este jueves y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. El movimiento ocurrió a las 13:00:16 y las autoridades iniciaron relevamientos ante posibles daños en viviendas.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 108 kilómetros. El evento fue percibido en distintas regiones del centro y sur del país, aunque con diferente intensidad según la distancia respecto del epicentro.

TEMBLÓ EN PERÚ 🌎 Fuerte sismo de magnitud 7,2 que sacudió la Ayacucho durante la tarde de este jueves. 🚨 Las primeras imágenes muestran las consecuencias del movimiento telúrico, que generó alarma entre los habitantes de la zona. 📍 El terremoto tuvo una magnitud de 7,2 y se… — MDZ Mendoza (@mdz_radio) August 20, 2026

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú informó que, de acuerdo con las características del fenómeno,asociado al terremoto.

Evalúan posibles daños en viviendas

El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, indicó que existía la posibilidad de que algunas viviendas ubicadas al norte de la localidad hubieran resultado afectadas. “Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”, afirmó.

Por su parte, el alcalde provincial de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó a las autoridades regionales y nacionales que activaran mecanismos de asistencia después del fuerte movimiento. Según explicó, una de las principales preocupaciones estaba centrada en las características de las construcciones existentes en las zonas más cercanas al epicentro.

Gran parte de las viviendas ubicadas al norte de Coracora fueron construidas con adobe y calamina, materiales que presentan una mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. Ante esa situación, los equipos comenzaron a desplazarse para determinar el alcance de los daños.

El terremoto se sintió en varias regiones

El movimiento telúrico fue percibido con diferentes intensidades en distintas partes de Perú. En Ayacucho, donde se ubicó el epicentro, el temblor se sintió con mayor fuerza, mientras que también hubo reportes desde Apurímac, Cusco y Junín.

ABRAZADOS ANTE TERREMOTO|| El terremoto de 7.2 en Ayacucho con profundidad de 108 km. de profundidad asustó a las familias de dicha región en la sierra del Perú. En imágenes se ven familias abrazadas y en las calles, esperando que no suceda una desgracia. Al ser un sismo con… pic.twitter.com/uFWYS4gy5i — N60 Noticias (@N60Noticias) August 20, 2026

Asimismo, el terremoto alcanzó localidades del sur peruano, entre ellas Arequipa. En Lima e Ica, ambas situadas sobre la costa, el movimiento fue percibido de manera más leve.

En la capital peruana, el sismo se sintió especialmente en los pisos superiores de los edificios. Testimonios locales describieron un movimiento ondulante que se extendió durante cerca de un minuto.

Sin víctimas fatales reportadas

Hasta las primeras horas posteriores al terremoto no se habían reportado víctimas fatales, mientras las autoridades continuaban recopilando información proveniente de las localidades afectadas.

Impact of the 6.7 magnitude earthquake (terremoto) that struck Mollehuaca, Peru, a short while ago. pic.twitter.com/7AJV0RkxO3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 20, 2026

Los primeros relevamientos daban cuenta de derrumbes menores en algunas viviendas de sectores de la sierra sur. Sin embargo, las dificultades para acceder a determinadas poblaciones impedían establecer inmediatamente un balance completo de las consecuencias.

Por ese motivo, las autoridades y comisiones desplegadas en la región debían realizar verificaciones localidad por localidad. El objetivo era establecer si existían personas afectadas, determinar las condiciones de las viviendas y definir la asistencia necesaria tras uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados recientemente en la zona.