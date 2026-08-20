Google regalará un año de su inteligencia artificial a estudiantes: cómo acceder

Google anunció un programa internacional que permitirá a estudiantes universitarios acceder durante un año sin costo a sus herramientas avanzadas de inteligencia artificial. La promoción estará disponible en Argentina y en más de 140 mercados fuera de Estados Unidos.

Los universitarios que cumplan los requisitos recibirán Google AI Plus durante 12 meses. El plan incorpora mayores límites de uso dentro de Gemini y herramientas pensadas para estudiar, investigar, organizar materiales y preparar evaluaciones.

La propuesta podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y requerirá registrar un medio de pago válido. Una vez finalizado el período gratuito, la suscripción se renovará automáticamente por 4,99 dólares mensuales o su equivalente en moneda local, salvo que el usuario la cancele previamente.

Qué incluye el beneficio de Google

El plan Google AI Plus brinda acceso ampliado a los modelos de Gemini, funciones de investigación y herramientas de creación. También incluye límites dos veces superiores a los disponibles para usuarios sin suscripción y 400 GB de almacenamiento entre Drive, Gmail y Google Fotos.

La compañía presentó además un centro educativo dentro de Gemini. Desde ese espacio, los estudiantes podrán crear cuadernos de estudio, tarjetas de memorización, cuestionarios de práctica y otros materiales vinculados con sus asignaturas.

Los usuarios podrán cargar apuntes y documentos para que la inteligencia artificial organice un plan de aprendizaje por temas. El sistema también podrá detectar los contenidos que presentan mayores dificultades y generar lecciones o evaluaciones personalizadas.

Herramientas para organizar el estudio

En las próximas semanas, Google prevé incorporar gráficos, imágenes y simulaciones interactivas en tres dimensiones. Entre los ejemplos difundidos aparece la posibilidad de observar la estructura del ADN o analizar el intercambio de energía de un péndulo.

Gemini también podrá reconocer fechas de exámenes y entregas dentro de los programas de estudio. Con autorización del usuario, esa información podrá incorporarse automáticamente a Google Calendar para facilitar la organización académica.

Otra novedad será la integración de Deep Research con Gemini Live. La función permitirá iniciar investigaciones de varios pasos mediante una conversación por voz, recibir una notificación cuando el informe esté listo y continuar realizando consultas sobre el resultado.

Quiénes podrán acceder al año gratuito

La promoción está dirigida específicamente a estudiantes universitarios elegibles y no alcanza automáticamente a cualquier persona que declare encontrarse estudiando. La condición deberá acreditarse durante el proceso de registro, según los requisitos del programa para estudiantes.

Hasta el momento, Google no publicó una lista de universidades argentinas adheridas ni indicó que el beneficio esté limitado a instituciones determinadas. La elegibilidad será definida mediante el sistema de verificación utilizado durante la inscripción.

En Estados Unidos, los estudiantes recibirán Google AI Pro mediante una oferta diferente. En Argentina y los demás mercados internacionales contemplados, el año gratuito corresponderá a Google AI Plus, cuyo precio comenzará a cobrarse cuando termine la promoción si la suscripción no fue cancelada.