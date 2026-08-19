River resistió en Colombia y empató ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana

River empató ante Independiente Santa Fe 0-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Santiago Beltrán fue clave para sostener el arco invicto y la clasificación se definirá en el Monumental.
River empató ante Independiente Santa Fe sin goles este miércoles en Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario sufrió durante varios pasajes del encuentro disputado a 2.640 metros de altura, pero sostuvo el 0-0 y definirá la clasificación como local.
La revancha se disputará el próximo miércoles desde las 21:30 en el estadio Monumental. Con la serie igualada, una victoria por cualquier diferencia le permitirá al conjunto argentino avanzar a los cuartos de final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.
El ganador de la llave tendrá como próximo rival a Vasco da Gama de Brasil u Olimpia de Paraguay, que disputan la otra serie del cuadro. River consiguió regresar de Colombia con la valla invicta pese a las oportunidades generadas por el conjunto local.
River tuvo la primera, pero Santa Fe respondió
El Millonario estuvo cerca de abrir el marcador prácticamente desde el inicio. Lautaro Rivero conectó un cabezazo durante los primeros segundos del encuentro, pero el arquero Weibmar Asprilla reaccionó y evitó el gol visitante.
Independiente Santa Fe respondió y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Santiago Beltrán. El arquero de River terminó convirtiéndose en uno de los puntos más destacados del equipo de Eduardo Coudet y fue determinante para mantener el cero.
Una de sus intervenciones más importantes llegó frente a Nahuel Bustos. El delantero sacó un potente disparo a corta distancia que Beltrán alcanzó a rechazar antes de que la pelota también impactara en el travesaño.
Los palos salvaron al Millonario
Después de la pausa de hidratación, el ritmo del encuentro disminuyó y el desarrollo se volvió más equilibrado. Ambos equipos alternaron la posesión, aunque durante varios minutos tuvieron dificultades para generar situaciones claras.
Santa Fe volvió a estar muy cerca de ponerse en ventaja sobre el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Bustos volvió a quedar en posición de remate y su disparo terminó estrellándose contra uno de los postes del arco visitante.
El exdelantero de Talleres volvió a disponer de una oportunidad inmejorable apenas comenzado el segundo tiempo. Una pérdida de Lautaro Rivero en una zona comprometida permitió que Bustos quedara mano a mano, pero el atacante falló la definición y River volvió a salvarse.
Coudet buscó respuestas desde el banco
Ante las dificultades de su equipo para controlar el desarrollo, Eduardo Coudet realizó modificaciones en busca de mayor frescura y tenencia de pelota. Thiago Almada y Joaquín Freitas ingresaron durante el complemento para intentar cambiar el trámite.
Sin embargo, Santa Fe mantuvo la iniciativa durante diferentes pasajes y continuó aproximándose al área argentina. El conjunto colombiano no consiguió transformar su superioridad en goles y River logró sostener el empate.
El Millonario tampoco encontró los espacios necesarios para generar peligro con continuidad sobre el arco de Asprilla. De esta manera, el paso de los minutos consolidó un resultado que terminó siendo favorable para sus aspiraciones de definir la llave en Núñez.
La clasificación se definirá en el Monumental
El 0-0 dejó completamente abierta la serie. River tendrá ahora la ventaja de disputar la revancha frente a su público y dependerá de una victoria para conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Antes de volver a concentrarse en el torneo internacional, el conjunto de Coudet deberá afrontar un compromiso por el Torneo Clausura. Este domingo, desde las 19:15, recibirá a Vélez por la sexta fecha del campeonato.
Independiente Santa Fe también tendrá actividad antes de viajar a Buenos Aires. El equipo colombiano enfrentará el sábado desde las 20:10 a América de Cali por el certamen local y posteriormente comenzará a preparar la revancha.
River volvió de la altura con el arco en cero
Aunque Santa Fe tuvo las oportunidades más claras y hasta estrelló dos remates en los palos, River consiguió superar una exigente visita a Bogotá sin recibir goles. Beltrán resultó decisivo para que el equipo argentino mantuviera abierta la eliminatoria.
La serie se resolverá el próximo miércoles en el Monumental, donde el Millonario buscará aprovechar la localía para meterse entre los ocho mejores de la competencia continental.
Después de resistir los momentos más complicados a 2.640 metros sobre el nivel del mar, River regresará a Buenos Aires con un empate que dejó todo por definir. Una victoria en Núñez será suficiente para continuar su camino en la Copa Sudamericana.