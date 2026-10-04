Entrerriana se consagró campeona provincial en bochas y disputará en el Campeonato Nacional

La uruguayense Milagros Pereyra representará a Entre Ríos en el Nacional de bochas

Cerrito fue escenario este domingo de una definición ajustada en el campeonato entrerriano de bochas, de damas. La uruguayense Milagros Pereyra se impuso 12 a 11 ante Chajarí y se consagró campeona provincial, en un partido que se resolvió por apenas un punto.

La final tuvo un desarrollo parejo y llegó a los últimos momentos con una diferencia mínima. Pereyra logró sostener la ventaja necesaria para quedarse con el título entrerriano en una definición que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre.

La deportista contó con Natalia Limardo como directora técnica durante la competencia.

Clasificación al Campeonato Nacional

El título provincial también le permitió a Milagros Pereyra conseguir la clasificación al Campeonato Nacional de Damas, que se disputará en San Cristóbal, Santa Fe.

De esta manera, la campeona entrerriana tendrá la posibilidad de representar a la provincia en la competencia nacional, luego de superar a Chajarí en una final que terminó 12 a 11.

El logro conseguido en Cerrito marca además el paso de Pereyra a una nueva instancia deportiva, en la que llevará los colores de Entre Ríos frente a representantes de otras provincias.

Uruguay A continúa en Cerrito

La jornada también cuenta con la participación de Uruguay A, que continúa en competencia en el certamen entrerriano que se desarrolla en Cerrito.

Luego de la definición de la categoría damas, estaba previsto el encuentro correspondiente a la modalidad tríos, con Uruguay A enfrentando a Colón.

Así, la actividad deportiva continúa para los representantes de la región en las distintas categorías del campeonato, mientras se definen los equipos y deportistas que avanzarán en la competencia.

Milagros Pereyra cerró la jornada con el título entrerriano y la clasificación al Campeonato Nacional, tras una final ante Chajarí que se definió por un solo punto.

El debut con triunfo en los Juegos Suramericanos

La joven participó en las instancias llevadas a cabo en Santa Fe la semana pasada, donde representa a la Selección Argentina de Bochas en la modalidad Punto Raffa Volo – Pareja Mixta.

La deportista entrerriana formó parte de la competencia que se desarrolla en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y comenzó su participación con una victoria frente a Paraguay.

Luego del debut, Pereyra destacó la importancia de haber conseguido el triunfo y reconoció los nervios propios del comienzo de una competencia de esta magnitud.

La entrerriana también valoró la posibilidad de participar de los Juegos Suramericanos y hacerlo como local. "Nuestro deporte es un deporte muy amateur y tenemos la posibilidad de estar en los Juegos Suramericanos y jugar de local con todo lo que eso implica”, señaló.