Patronato perdió 1-0 ante Chacarita y quedó a un punto de la zona de descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato cayó 1-0 ante Chacarita en Paraná por un gol de Mauricio Cuero en el último minuto. El Rojinegro terminó con diez jugadores y quedó con 34 puntos, apenas uno por encima del Funebrero.
Patronato perdió 1-0 ante Chacarita este domingo por la Primera Nacional. El Rojinegro sostuvo el empate durante casi todo el partido, pero Mauricio Cuero apareció en el primer minuto de descuento y marcó el gol que dejó al equipo de Paraná sin puntos y complicó su situación en la tabla.
El encuentro tuvo varias situaciones de peligro para ambos equipos, aunque el marcador permaneció en cero durante gran parte de la jornada. Patronato incluso terminó con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Barolín, tras una dura infracción sobre Facello.
Chacarita aprovechó sobre el cierre una gran combinación entre dos de sus futbolistas. La pared dejó a Cuero de frente al arco y el delantero definió con potencia ante Alan Sosa para establecer el 1-0.
Patronato tuvo las primeras chances
En el comienzo, el local mostró iniciativa. Desde un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda, Acosta conectó un cabezazo esquinado que obligó a intervenir al arquero Alan Sosa.
A los ocho minutos, Maxi Rueda probó desde lejos luego de un despeje defectuoso de Chávez, pero su remate se fue alto y desviado.
Chacarita respondió a los 15 minutos con una corrida de Pereyra. El delantero salió rápidamente de contragolpe, pero Chávez se interpuso y evitó que quedara mano a mano con el arquero. A los 22 minutos, Losas salvó a Chacarita. Un centro de Barinaga desde la derecha encontró la cabeza de Meritello, cuyo remate esquinado pasó muy cerca del arco.
El partido se hizo de ida y vuelta
Álvaro Cuello volvió a avisar a los 31 minutos con un remate que se fue por encima del travesaño. Cuatro minutos después, el entrenador de Patronato movió el banco: Juan Salas dejó la cancha y Joaquín Barolín ingresó en su lugar.
Sobre los 40 minutos, Chacarita tuvo otra buena oportunidad. Un centro al segundo palo encontró a Mario Sanabria en soledad, pero su cabezazo se fue apenas desviado.
Para el segundo tiempo, Patronato realizó dos modificaciones: Santiago Piccioni y Benjamín Bravo ingresaron por Juan Barinaga y Valentín Pereyra.
A los seis minutos, Chacarita convirtió, pero el festejo fue anulado. Guanca remató, la pelota se desvió en un defensor de Patronato y pegó en el palo. Sanabria tomó el rebote y marcó, aunque el asistente señaló posición adelantada.
Chacarita encontró el gol en el descuento
El Funebrero volvió a acercarse a los 11 minutos con un centro de Menéndez para Sanabria, quien nuevamente no pudo aprovechar la oportunidad. A los 15 minutos, Tomás Attis ingresó por Renzo Reynaga en Patronato. Tres minutos después, Chacarita volvió a amenazar mediante la pelota parada. Tras varios rebotes, Sanabria remató fuerte y alto.
A los 23 minutos, Alan Sosa protagonizó una gran atajada ante un remate desde afuera del área y mantuvo el cero. Poco después, Pantaleone fue amonestado por una dura infracción sobre el capitán rojinegro, Augusto Picco.
A falta de 15 minutos, Patronato quedó con diez jugadores por la expulsión de Joaquín Barolín, quien cometió una fuerte infracción sobre Facello.
Pese a la inferioridad numérica, el equipo de Paraná tuvo una chance inmejorable a los 42 minutos. Attis aprovechó un rebote en el punto penal, pero su remate se fue por encima del travesaño.
En el primer minuto de descuento, Cuello probó desde larga distancia y estuvo cerca de sorprender a Sosa, pero la pelota terminó desviándose.
Cuando parecía que el empate estaba sellado, Chacarita encontró el gol. A los 48 minutos, una gran pared entre dos jugadores del Funebrero dejó a Mauricio Cuero de cara al arco. El delantero fusiló a Sosa y marcó el 1-0 definitivo.
Con la derrota, Patronato quedó con 34 puntos, mientras que Chacarita llegó a 33. De esta manera, el equipo de Paraná mantiene apenas una unidad de ventaja sobre el Funebrero, que continúa en zona de descenso.