Fuerte accidente en el TCR South America: una rueda golpeó a un espectador

Juan Manuel Casella se despistó durante la primera carrera en Posadas y chocó contra los neumáticos de contención. Una rueda salió despedida y golpeó a un espectador de 53 años, que fue trasladado al hospital.
Un fuerte accidente en el TCR South America se produjo este domingo durante la primera carrera de la octava fecha, disputada en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones. El piloto uruguayo Juan Manuel Casella se despistó e impactó contra los neumáticos de contención y una de las ruedas salió despedida hacia la zona donde se encontraban los espectadores.
La cubierta golpeó a un hombre de 53 años, quien sufrió lesiones en el brazo derecho. El espectador recibió asistencia médica en el autódromo y posteriormente fue trasladado de manera preventiva al Hospital Escuela Ramón Madariaga, donde debía realizarse estudios para determinar el alcance de las lesiones.
Casella, en tanto, logró salir del Hyundai Elantra del Uruguay Racing Team por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad. La competencia debió ser neutralizada debido a la suciedad que quedó sobre la pista en el sector donde ocurrió el impacto.
Cómo ocurrió el accidente
El incidente se produjo mientras Casella disputaba una posición con Camilo Trappa. En plena maniobra, el piloto argentino rozó el Hyundai del uruguayo, que perdió el control y se despistó a gran velocidad.
El vehículo impactó contra los neumáticos utilizados como contención. Como consecuencia del choque, una de las ruedas salió despedida hacia atrás y terminó golpeando al espectador ubicado fuera de la pista.
Los comisarios deportivos analizaron la maniobra y determinaron que Trappa fue responsable del incidente. Por ese motivo, le aplicaron una penalización de 10 segundos sobre el resultado obtenido en pista.
La reacción de Casella
Trappa había finalizado quinto en pista, pero el recargo modificó su posición en la clasificación definitiva de la carrera, señaló La Nación.
Después de la competencia, Casella se refirió al episodio a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram. El piloto uruguayo apuntó directamente contra Trappa y escribió: “Así me arruinó el fin de semana Camilo Trappa”.
La jornada terminó con dominio del cordobés Néstor Girolami, quien consiguió un doblete al imponerse en las dos carreras correspondientes a la octava fecha del TCR South America. El piloto argentino compitió con un Hyundai y fue uno de los protagonistas de la fecha disputada en el circuito misionero.