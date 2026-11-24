El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2025, tras tocar un pico de 1108 puntos básicos durante la jornada. El dólar oficial cerró en un máximo nominal de $1615, mientras que el blue llegó a $1700 y las acciones argentinas registraron pérdidas.
El riesgo país de la Argentina cerró este martes 24 de noviembre en 1094 puntos básicos, luego de alcanzar un máximo intradiario de 1108 unidades. En una jornada marcada por la caída de los títulos públicos y la presión cambiaria, el dólar oficial registró un nuevo récord nominal y finalizó en $1615 para la venta.
El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó su nivel más elevado desde septiembre de 2025.
La rueda financiera estuvo marcada por la reanudación de las operaciones en el mercado local tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. La caída de los bonos argentinos estuvo acompañada por aumentos en las principales cotizaciones de la moneda estadounidense.
El dólar oficial alcanzó un nuevo récord y el blue llegó a $1700
En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista registró un incremento de $15 respecto del cierre anterior y finalizó la jornada en $1565 para la compra y $1615 para la venta, lo que representó un nuevo máximo nominal.
Por su parte, el dólar mayorista avanzó $13, equivalente a una suba del 0,8%, y terminó las operaciones en $1593.
En el mercado informal, el dólar blue aumentó $25 y cerró en $1680 para la compra y $1700 para la venta en la city porteña. De esta manera, las cotizaciones paralelas acompañaron la tendencia alcista del mercado cambiario.
Los dólares financieros también registraron fuertes subas
En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) superó durante la rueda la barrera de los $1800, aunque posteriormente moderó su avance.
Al cierre de las operaciones, esta cotización se ubicó entre los $1791 y los $1793, mientras que el dólar MEP terminó la jornada cerca de los $1690.
La evolución de las cotizaciones financieras se produjo en un contexto de cautela entre los inversores respecto de los activos argentinos y de incertidumbre sobre los próximos vencimientos de deuda soberana.
Las acciones argentinas cerraron con pérdidas en Wall Street
Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York finalizaron la jornada con mayoría de bajas, en línea con el comportamiento de los títulos públicos.
Los principales retrocesos estuvieron encabezados por YPF, con una caída del 3,8%, seguida por Cresud, que perdió un 3,1%, y Grupo Financiero Galicia, con un descenso del 3%.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval medido en pesos terminó prácticamente sin cambios, con una variación negativa del 0,10%.
La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre
La jornada financiera coincidió con la publicación de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a septiembre, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo informó que la actividad económica registró una caída interanual del 1,2%, pese a experimentar una recuperación del 1,1% respecto de agosto.
El crecimiento mensual resultó insuficiente para compensar las contracciones de julio y agosto. Los datos del EMAE anticiparon un escenario de recesión técnica, cuya confirmación formal dependerá de la evolución trimestral del Producto Interno Bruto (PIB).