El dólar vuelve a subir este martes, tras el fin de semana largo en Argentina, en un escenario marcado por la presión cambiaria, la caída de los bonos soberanos y un riesgo país que se mantiene por encima de los 1.000 puntos básicos.

El dólar mayorista abrió la primera rueda de la semana en $1.586, luego de acumular un incremento semanal del 2,4%, el más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

Por su parte, el dólar oficial minorista alcanzó los $1.605 para la venta en el Banco Nación, lo que representó un incremento de $10 respecto del cierre del viernes.

Entre los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) registró una suba del 1,4% y se ubicó en $1.745,87, mientras que el dólar MEP operó en $1.695,87.

La reapertura del mercado se produjo después de una semana caracterizada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la última jornada previa al feriado y llevó al tipo de cambio mayorista hasta los $1.580.

En tanto, el dólar blue había finalizado el viernes en $1.675, mientras que el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación se acercó a los $1.794. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

El Banco Central interrumpió las compras de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras de divisas y finalizó la jornada sin intervenir en el mercado cambiario.

La decisión se produjo pese a que el volumen negociado alcanzó los US$599,6 millones. En el balance semanal, la autoridad monetaria acumuló compras por US$121 millones, mientras que las adquisiciones de noviembre ascendieron a US$344 millones.

Por otra parte, las reservas internacionales finalizaron el viernes en US$49.362 millones, tras registrar una disminución diaria de US$81 millones.

El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos

En paralelo al incremento de las cotizaciones del dólar, los bonos soberanos argentinos registraron importantes retrocesos durante la última jornada financiera previa al fin de semana largo.

Los títulos Globales y Bonares cayeron un 4,6% en promedio, mientras que las pérdidas acumuladas durante la semana se acercaron al 7%.

En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan avanzó 135 unidades y alcanzó los 1.070 puntos básicos el viernes, su nivel más elevado en aproximadamente 13 meses. Sin embargo, durante el feriado del lunes, los bonos argentinos registraron una recuperación y el indicador descendió hasta los 1.027 puntos básicos.

Qué factores sigue de cerca el mercado

Según publicó Ámbito, entre los factores que incidieron en el comportamiento de los activos argentinos se encontraron las dudas sobre el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central, las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2027 y la incertidumbre política.

Con la reanudación de la actividad financiera, los operadores centrarán su atención en la evolución de la oferta y la demanda de dólares, así como en la capacidad del BCRA para retomar las compras de divisas.

Asimismo, el desempeño de los bonos soberanos, la brecha cambiaria y el riesgo país serán indicadores relevantes para evaluar el comportamiento del mercado durante las próximas jornadas. (Ámbito)