El costo de mantener un auto propio aumentó un 44% durante el último año y superó el millón de pesos mensuales, según un informe elaborado por la consultora Focus Market. El estudio comparó los gastos que demanda un vehículo particular con los traslados en taxi y aplicaciones de movilidad, como Uber.

Para realizar el análisis, la consultora tomó como referencia a una persona que recorre 22 kilómetros diarios, distribuidos en 11 de ida y otros 11 de vuelta, durante 20 días hábiles al mes para trasladarse a su lugar de trabajo. El cálculo contempla un automóvil compacto modelo 2025.

Los resultados revelaron que mantener el vehículo demanda actualmente $1.096.229 mensuales, mientras que realizar los mismos recorridos en taxi cuesta $560.000 y utilizar Uber representa un desembolso de $640.000. De esta manera, disponer de un automóvil particular cuesta prácticamente el doble que viajar en taxi y un 71% más que recurrir a la aplicación.

Cuánto aumentó el costo de mantener un auto propio

Hace un año, mantener el mismo vehículo representaba un gasto mensual de $762.262. Desde entonces, el incremento alcanzó el 44%, considerablemente por encima de las subas registradas en los servicios de transporte de pasajeros.

En el mismo período, el costo de los viajes en taxi pasó de $499.200 a $560.000 mensuales, con un aumento del 12%. En tanto, los traslados mediante Uber se encarecieron un 10%, al pasar de $580.000 a $640.000.

Entre los gastos vinculados al automóvil, la cochera registró el mayor incremento, con una suba del 65%, al pasar de $119.000 a $195.000 mensuales. Le siguieron la patente, que aumentó un 60%, de $88.667 a $141.836, y el combustible, que se encareció un 52%, de $53.604 a $81.288.

Qué gastos explican el encarecimiento de los vehículos

El relevamiento también registró incrementos del 50% en el lavadero, del 36% en el service programado y del 31% en el estacionamiento durante la jornada laboral. Por su parte, el seguro aumentó un 11% y los elementos de seguridad, un 7%.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que los principales aumentos estuvieron relacionados con el valor de la tierra en las zonas urbanas, los ajustes fiscales provinciales y la evolución del precio internacional del petróleo, de acuerdo a lo difundido por Infobae.

Según el especialista, los taxis y las aplicaciones resultan alternativas atractivas para quienes realizan recorridos urbanos acotados. Sin embargo, el vehículo particular conserva ventajas para las personas que recorren mayores distancias, necesitan disponibilidad permanente o residen en localidades con una oferta limitada de transporte.

Vender el auto e invertir el dinero: cuánto podría rendir

El informe también analizó la posibilidad de vender un automóvil e invertir el dinero obtenido para financiar los gastos de movilidad. Para este ejercicio, Focus Market consideró un capital inicial de $37.900.000, equivalente al valor de un vehículo compacto o utilitario chico.

Según las estimaciones, un plazo fijo con una tasa nominal anual del 19% generaría intereses mensuales por $591.863. Ese rendimiento permitiría cubrir los viajes en taxi y dejaría un excedente de $31.863, aunque resultaría insuficiente para afrontar los traslados mediante Uber.

En una billetera virtual, con una tasa nominal anual promedio del 18,3%, los intereses alcanzarían los $568.812 mensuales. En este escenario, también sería posible cubrir los viajes en taxi, con un excedente de $8.812, pero no la totalidad de los gastos de la aplicación.

Qué sucede si se reinvierten los intereses durante un año

Si los intereses del plazo fijo se reinvirtieran durante doce meses, el capital alcanzaría los $45.645.279 y generaría una renta mensual estimada de $712.817 durante el segundo período. En una billetera virtual, el capital llegaría a $45.318.332, con rendimientos mensuales de $680.147.

Otra alternativa contemplada fue el bono ajustado por CER TX28, cuyo rendimiento nominal proyectado rondaría el 42% anual. Sin embargo, este instrumento paga intereses semestralmente y el capital al vencimiento, en 2028, por lo que no proporciona ingresos mensuales regulares.

El informe concluyó que vender el automóvil podría resultar económicamente conveniente para determinados consumidores. No obstante, los resultados dependen de las distancias recorridas, las tarifas de cada localidad, la evolución de las tasas de interés y las necesidades particulares de movilidad. Las proyecciones financieras tampoco garantizan rendimientos futuros.