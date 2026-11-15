La venta de autos eléctricos creció más del 650% en Argentina durante 2026

La venta de autos eléctricos en Argentina creció un 654,3% durante los primeros diez meses de 2026, en contraste con la caída registrada en el mercado automotor tradicional. Entre enero y octubre se patentaron 6.736 vehículos completamente eléctricos, frente a las 893 unidades del mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y el sistema SIOMAA.

El incremento estuvo impulsado por una mayor oferta de modelos y el interés de los consumidores en nuevas tecnologías. Sin embargo, pese al crecimiento porcentual, los vehículos eléctricos todavía representan una porción reducida del mercado argentino.

En los primeros diez meses del año se patentaron 481.852 vehículos en total, lo que representó una caída interanual del 12,8%. Solamente en octubre se registraron 45.965 unidades, un 12% menos que durante el mismo mes de 2025.

Cuánto crecieron las ventas de autos eléctricos

El informe destacó que los autos eléctricos alcanzaron una participación aproximada del 1,4% sobre el total de vehículos patentados entre enero y octubre. Aunque todavía se trata de un segmento minoritario, el crecimiento fue significativo. El promedio mensual pasó de unas 89 unidades en los primeros diez meses de 2025 a casi 674 vehículos durante el mismo período de 2026.

En octubre se patentaron 699 autos eléctricos, un 241% más que en igual mes del año anterior. No obstante, la cifra representó una disminución del 19,6% respecto de septiembre.

El reporte también identificó una elevada concentración de ventas: 470 de los 699 vehículos eléctricos patentados en octubre correspondieron a una sola automotriz, que reunió el 67,2% de las operaciones del segmento.

Los autos híbridos también registraron un fuerte crecimiento

Los vehículos híbridos mantuvieron una ventaja considerable en volumen dentro del mercado de movilidad electrificada. Entre enero y octubre se patentaron 68.005 unidades, con un incremento interanual del 226,6%. En octubre se registraron 7.777 híbridos frente a 699 eléctricos puros. Esto significó que, por cada automóvil completamente eléctrico, se patentaron aproximadamente once vehículos híbridos.

El informe explicó que parte de esta diferencia respondió a las características de ambas tecnologías. Los híbridos permiten reducir el consumo de combustible sin depender necesariamente de una red pública de cargadores, lo que representa una alternativa para quienes buscan incorporar nuevas tecnologías sin abandonar completamente los motores tradicionales.

Los desafíos para sostener el crecimiento

La incorporación de nuevos fabricantes y modelos amplió las opciones disponibles para los consumidores. Sin embargo, el precio de los vehículos, las alternativas de financiación y los costos de mantenimiento continuaron siendo factores determinantes al momento de comprar.

A estos aspectos se sumó la necesidad de desarrollar infraestructura de carga y servicios especializados para acompañar el crecimiento del parque automotor eléctrico.

El informe planteó que el desafío para los próximos años será transformar el fuerte aumento porcentual en un mercado de mayor escala, capaz de sostener la demanda y ampliar la disponibilidad de tecnologías.

Una exposición dedicada a la movilidad eléctrica

El crecimiento del sector también tendrá su espacio en Future Mobility Argentina, una exposición prevista del 28 al 30 de junio de 2027 en La Rural de Buenos Aires.

El encuentro se realizará en el marco de la séptima edición de Electronics & Home Argentina y reunirá a empresas y profesionales vinculados con autos, motos y bicicletas eléctricas.

También participarán proveedores de baterías, infraestructura de carga y tecnologías relacionadas con la movilidad sustentable, en un contexto de transformación de la industria automotriz argentina.