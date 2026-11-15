Indemnización por despido en diciembre de 2026: cuánto corresponde cobrar y cómo calcularla

La indemnización por despido en diciembre de 2026 depende del salario, la antigüedad y el convenio colectivo aplicable. La legislación establece un sueldo por año trabajado o fracción mayor de tres meses. Conocé cómo calcular el monto y qué conceptos se suman a la liquidación final.
La indemnización por despido en diciembre de 2026 se calcula, como regla general, sobre la base de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. El importe que corresponde cobrar a un trabajador despedido sin justa causa depende de su remuneración, la antigüedad acumulada y los límites establecidos por la legislación laboral argentina.
El régimen general está contemplado en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece las condiciones para determinar la indemnización por antigüedad. La normativa también contempla topes salariales y criterios específicos para calcular remuneraciones variables, como comisiones, horas extras y premios mensuales.
Por este motivo, no existe una cifra única para todos los trabajadores despedidos durante diciembre. Dos empleados con la misma antigüedad pueden recibir montos diferentes según sus ingresos, el convenio colectivo aplicable y las circunstancias de la desvinculación.
Cómo se calcula la indemnización por despido en diciembre de 2026
Para determinar la indemnización por antigüedad se utiliza la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año de trabajo. Si el vínculo laboral tuvo una duración menor, se considera el período efectivamente trabajado.
La legislación establece que deben computarse los conceptos salariales habituales. En términos generales, se consideran aquellos generados durante al menos seis meses del último año calendario. En cambio, quedan excluidos de esta base los pagos que no tienen periodicidad mensual, como el aguinaldo, las vacaciones y determinados premios extraordinarios.
Cuando el trabajador percibe remuneraciones variables, como comisiones o adicionales mensuales, se utiliza el promedio de los últimos seis meses o el correspondiente al último año, si este último resulta más favorable. Una vez determinada la remuneración de referencia, se multiplica por los años de antigüedad computables.
Cómo se cuenta la antigüedad para cobrar la indemnización
La Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde un sueldo por cada año trabajado o por una fracción que supere los tres meses. Esto significa que los períodos adicionales no siempre generan el derecho a sumar otro salario al cálculo.
Por ejemplo, un empleado con cinco años y dos meses de antigüedad computa cinco años. Lo mismo ocurre si trabajó cinco años y tres meses. Sin embargo, cuando alcanza cinco años y cuatro meses, la indemnización se calcula sobre seis períodos.
En tanto, un trabajador que acumuló siete años y seis meses de servicio computa ocho años. Esta diferencia resulta determinante porque cada período adicional reconocido equivale a otra remuneración mensual dentro del cálculo indemnizatorio.
Cuánto corresponde cobrar según el sueldo y los años trabajados
Para ejemplificar el cálculo puede tomarse como referencia una remuneración indemnizatoria de $1.000.000 mensuales. Se trata de un monto hipotético, utilizado únicamente para mostrar cómo incide la antigüedad.
Con esa remuneración como base, la indemnización por antigüedad sería:
- 1 año de trabajo: $1.000.000.
- 2 años de trabajo: $2.000.000.
- 3 años de trabajo: $3.000.000.
- 4 años de trabajo: $4.000.000.
- 5 años de trabajo: $5.000.000.
- 5 años y 4 meses de trabajo: $6.000.000.
- 10 años de trabajo: $10.000.000.
Estos importes contemplan únicamente la indemnización por antigüedad. Para que el ejemplo sea válido, se supone que el sueldo de $1.000.000 es la base computable y que el tope del convenio colectivo no modifica el resultado. La liquidación final puede ser mayor si corresponde sumar otros conceptos.
Qué tope establece la ley para las indemnizaciones
El artículo 245 también establece un límite sobre la remuneración utilizada para calcular la indemnización. Ese tope equivale a tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente a la actividad, sin incluir la antigüedad.
Como cada sector cuenta con escalas salariales diferentes, no existe un tope indemnizatorio único para diciembre de 2026. El importe depende del convenio colectivo que resulte aplicable al trabajador.
La normativa también dispone que la aplicación del límite no puede reducir la base de cálculo por debajo del 67% de la remuneración mensual, normal y habitual determinada conforme a las pautas legales. Además, establece que la indemnización por antigüedad no puede ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base correspondiente.
Qué otros conceptos se suman a la liquidación final
La indemnización por antigüedad no representa necesariamente la totalidad del dinero que debe recibir un trabajador despedido sin causa. Según las condiciones de la desvinculación, pueden corresponder otros conceptos.
Entre ellos se encuentra la indemnización sustitutiva del preaviso, que debe abonarse cuando el empleador no comunica la finalización del vínculo con la anticipación legal. Fuera del período de prueba, equivale a un mes de remuneración para trabajadores con hasta cinco años de antigüedad y a dos meses cuando superan ese plazo.
También puede corresponder la integración del mes de despido, cuando la desvinculación sin preaviso ocurre antes del último día del mes. A estos conceptos se agregan los salarios pendientes por días trabajados, las vacaciones proporcionales no gozadas y el aguinaldo proporcional correspondiente al semestre.
Qué cambia con el Fondo de Asistencia Laboral
Desde el 1° de diciembre de 2026 está prevista la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral para contribuir al financiamiento de determinadas obligaciones derivadas de la extinción de contratos de trabajo.
Este mecanismo no elimina ni reemplaza la indemnización por antigüedad establecida en el artículo 245. El empleador continúa siendo responsable de abonar la totalidad de los importes correspondientes, incluso cuando los recursos disponibles en el fondo resulten insuficientes.
Para utilizar el FAL en una desvinculación, se exige que el trabajador tenga al menos 12 meses de registración previa y que existan 12 períodos mensuales completos y consecutivos de contribuciones patronales al fondo. Por lo tanto, su implementación no modifica automáticamente el monto que debe recibir el empleado.
Qué ocurre ante una renuncia o un despido con causa
El derecho a percibir la indemnización por antigüedad corresponde, como regla general, a los despidos sin justa causa, una vez finalizado el período de prueba.
Cuando el trabajador presenta su renuncia o es despedido con una causa válida, no corresponde esa indemnización, publicó IProfesional. Sin embargo, conserva el derecho a percibir los salarios pendientes, las vacaciones proporcionales y el aguinaldo que se haya generado.
Distinta es la situación del despido indirecto, cuando el empleado decide finalizar la relación laboral debido a un incumplimiento grave del empleador. Si se acreditan las condiciones legales, puede reclamar las indemnizaciones previstas para un despido injustificado.
Por eso, antes de calcular cuánto corresponde cobrar en diciembre de 2026, resulta fundamental revisar los recibos de sueldo, la fecha de ingreso, el convenio colectivo y los conceptos que integran la remuneración. Estos elementos permiten establecer una estimación más precisa de la liquidación final.