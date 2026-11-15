Qué le pasó a Leandro Paredes y cómo llega a la final de la Copa Sudamericana con Boca

Leandro Paredes generó preocupación en Boca después de pedir el cambio durante la goleada por 3-0 frente a Banfield, en las semifinales de la Copa Argentina. A seis días de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, el capitán del Xeneize encendió las alarmas por una molestia en su pierna derecha. Sin embargo, posteriormente se confirmó que había sufrido un golpe en el gemelo y que su salida respondió principalmente al cansancio, sin que se detectara una lesión muscular.

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro disputado en Mendoza, cuando faltaban aproximadamente 20 minutos para el final. Con Boca en ventaja por 2-0, el mediocampista campeón del mundo realizó una intervención defensiva para quitarle la pelota a David Zalazar, quien intentaba iniciar un ataque para Banfield.

La jugada provocó los aplausos de los simpatizantes xeneizes, aunque inmediatamente después el futbolista dio algunos pasos, miró hacia el banco de suplentes y levantó la mano para solicitar el cambio. Su gesto despertó inquietud por la proximidad del compromiso internacional.

Qué lesión sufrió Leandro Paredes ante Banfield

A pesar de haber pedido el reemplazo, Paredes permaneció algunos minutos más en el campo de juego. Finalmente, después de que Leandro Lozano convirtiera el tercer gol de Boca, fue sustituido por Tomás Belmonte y se retiró bajo una ovación de los hinchas.

Tras el encuentro, se conoció que el mediocampista había recibido un golpe en el gemelo derecho, motivo por el cual se lo observó con hielo en la zona afectada. No obstante, las primeras evaluaciones descartaron una lesión muscular que pudiera comprometer su participación en la final.

El propio futbolista explicó que su salida no respondió a una situación imprevista, sino que estaba contemplada dentro de la planificación del cuerpo técnico para administrar sus minutos de juego. “Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir”, contó Paredes después de la victoria.

Arruabarrena llevó tranquilidad sobre el estado del capitán

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, también se refirió a la situación del mediocampista y descartó que existieran motivos de preocupación por su estado físico.

“Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio. En el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen”, expresó el director técnico, quien incluso bromeó sobre las habilidades del jugador fuera de la cancha.

Luego, el entrenador destacó la importancia que tiene el campeón del mundo dentro del plantel y su influencia en el funcionamiento del equipo.

“Es gratificante tener un jugador de esa categoría”, agregó Arruabarrena al referirse al capitán xeneize.