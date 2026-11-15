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Policiales Operativo en calle Laurencena

Intentó eludir un control en moto, atropelló a un policía y quedó detenido en Paraná

El conductor, de 19 años, intentó escapar cuando le indicaron que se detuviera. Según el parte policial, el efectivo y los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron raspones leves.

15 de Noviembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El conductor, de 19 años, intentó escapar cuando le indicaron que se detuviera. Según el parte policial, el efectivo y los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron raspones leves.

Un joven de 19 años quedó detenido tras intentar eludir un control en moto y atropellar a un policía, según informó la fuerza. El hecho ocurrió durante un operativo de prevención en calle Laurencena.

 

Los efectivos realizaban controles de identificación vehicular cuando le indicaron al motociclista que detuviera la marcha. Según el parte policial, el joven intentó escapar y embistió a uno de los agentes durante la maniobra.

 

El conductor y el policía cayeron sobre el asfalto tras el impacto. Ambos sufrieron raspones leves, al igual que la adolescente de 17 años que viajaba como acompañante en la moto.

 

 

Las medidas tras el choque

 

La policía dio aviso al fiscal de turno después del choque. El funcionario dispuso la detención del conductor y ordenó que quedara alojado en la Alcaidía.

 

Por la edad de la acompañante, también intervino el fiscal de Menores. El funcionario ordenó el traslado de la adolescente a la División Minoridad.

Temas:

moto control Accidente Calle Laurencena
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