San José: un joven sufrió graves fracturas tras despistarse un auto conducido por un hombre alcoholizado

Un accidente de tránsito en San José dejó como saldo a un joven de 23 años con lesiones graves durante la mañana de este domingo. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 130 y calle Yapeyú, donde un automóvil Fiat Uno perdió el control y terminó dentro de una zanja. El conductor, de 25 años, dio positivo en el control de alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido sur a norte por la Ruta 130 cuando, por causas que se intentaban establecer, su conductor perdió el dominio al llegar al cruce con calle Yapeyú. Como consecuencia, el automóvil salió de la calzada y finalizó su recorrido en una zanja.

Personal de la Comisaría San José intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro. En el automóvil viajaban dos jóvenes, de 25 y 23 años.

El acompañante sufrió fracturas y el conductor dio positivo en alcoholemia

A raíz del impacto, el acompañante, de 23 años, sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al hospital local para recibir atención médica. Tras ser examinado por los profesionales de salud, se constató que presentaba luxación de tobillo derecho con fractura de tibia y peroné, lesiones que fueron calificadas como graves.

Por otra parte, personal de Inspección Municipal realizó un control de alcoholemia al conductor del Fiat Uno, cuyo resultado fue positivo. Además, se constató que el joven de 25 años no contaba con la documentación habilitante para circular.

Ante estas irregularidades, los inspectores municipales procedieron a la retención del automóvil. En tanto, el personal policial continuó con las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente.