Así será la cárcel de máxima seguridad que Santa Fe prevé abrir en mayo de 2027

El Gobierno de Santa Fe prevé inaugurar en mayo de 2027 una cárcel de máxima seguridad en Piñero, a unos 15 kilómetros de Rosario. El complejo, conocido como “El Infierno”, estará destinado a alojar a personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil por las autoridades penitenciarias.

La obra se desarrolla en un predio de 84 hectáreas, en el que funciona la Unidad Penitenciaria N.º 8. El nuevo penal tendrá capacidad para 1.152 internos y, en una primera etapa, está previsto el traslado de unas 600 personas.

La Provincia informó que la inversión supera los $143.000 millones. El objetivo declarado del proyecto es impedir que personas vinculadas a organizaciones criminales sigan coordinando actividades fuera de prisión.

A quiénes prevén trasladar a Piñero

Según informó Infobae, entre los nombres previstos para los primeros traslados figuran Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, y Máximo Ariel Cantero, ambos vinculados a Los Monos. La nómina preliminar también incluye a Lisandro Damián Contreras, señalado como referente de Los Menores.

El esquema de la cárcel de máxima seguridad prevé clasificar a los internos según el riesgo que evalúen las autoridades penitenciarias y el rol que les atribuyan dentro de cada organización. Se distinguirá entre quienes ejercen funciones de dirección, quienes coordinan actividades y quienes integran los grupos ejecutores.

El plan también contempla el ingreso de mujeres consideradas de alto perfil dentro del sistema penitenciario. Sus traslados se definirán de manera individual.

Cómo será el alojamiento en el nuevo penal

El establecimiento contará con celdas individuales de siete metros cuadrados. Cada una estará equipada con una cama, un escritorio, un inodoro y un lavamanos.

Los pabellones alojarán a 12 personas cada uno y tendrán un patio al aire libre. Las salidas se organizarán por turnos para reducir el contacto entre los internos.

El régimen prevé vigilancia permanente y controles sobre las comunicaciones con el exterior. Según la Provincia, esas medidas buscan limitar la capacidad de los detenidos de mantener o ampliar sus vínculos con organizaciones delictivas.

Qué restricciones se prevén para las visitas

En la cárcel de máxima seguridad, las visitas estarán restringidas a abogados y familiares directos. Según el esquema previsto, cada interno podrá tener hasta dos personas autorizadas y la nómina podrá actualizarse cada seis meses.

Los encuentros se realizarán bajo supervisión y con una separación física entre las personas detenidas y sus visitantes. El régimen tampoco contempla visitas íntimas.

Las llamadas se limitarán a contactos previamente autorizados y a un tiempo asignado para cada interno. Esas restricciones formarán parte del régimen que la Provincia prevé aplicar cuando el complejo entre en funcionamiento.